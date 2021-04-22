Песков: Беларусь и Россия являются постоянной целью нападок других стран

Беларусь и Россия являются постоянным объектом нападок со стороны других стран, поэтому нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Понятная политика. Плюс» на телеканале «Беларусь 1».

Вчера, 21 апреля, Владимир Путин в послании Федеральному Собранию уделил большое внимание Беларуси и возмутился позицией Запада, не осудившего «попытку госпереворота» в нашей стране.

По его словам, «все привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономике». А также к грубым попыткам одних навязать свою волю другим.

Дмитрий Песков отметил, что Путин в своем выступлении продемонстрировал то, как другие страны могут проявлять свою враждебную политику.

Как сказал Песков, Беларусь, Россия и многие другие страны в мире сталкиваются с такой враждебной политикой, но далеко не все могут достойно дать отпор.

«Мы и по отдельности — Беларусь и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна», - заявил пресс-секретарь.

Он считает, что «уязвимость или Москвы, или Минска усиливает опасность для второй страны».

Напомним, в своем послании Федеральному собранию Путин прокомментировал «прямую попытку организации госпереворота в Беларуси и убийства президента этой страны».

«Никто этого как бы не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит. Можно, как угодно, относится к президенту Украины Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, или к Мадуро в Венесуэле… Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко. Но практикаорганизации госпереворота, планы политических убийств, в том числе высших должностных лиц - это уже слишком! Все границы перешли!» - завил Владимир Путин.

Ранее

Россия поддержала Александра Лукашенко, который заявил, что Запад пытается сломать Беларусь. А ситуация в стране накалена именно из-за слияния извне.

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