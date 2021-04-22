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Кремль: попытка покушения на Лукашенко не повлияет на темпы интеграции
22.04.2021 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр – Sputnik. Сотрудничество и противодействие внешним угрозам очень важно в интересах народов наших России и Беларуси, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи. Интеграционные процессы в рамках союзного государства - это одно, внешние угрозы и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела наших двух стран - это совсем другая реальность", - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли история с готовившимся покушением переворотом повлиять на темпы интеграции.
По словам пресс-секретаря, это новая реальность, в которой и России, и Беларуси жить еще долго, и к этому необходимо привыкнуть.
Ранее в среду 21 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Запад закрывает глаза на факт подготовки покушения на президента Беларуси. При этом планировалась блокировка белорусской столицы и неизвестно, сколько жертв могло быть в итоге в случае переворота.
Президент Беларуси Александр Лукашенко после субботника 17 апреля рассказал журналистам об обстоятельствах
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Белорусский лидер рассказал ранее о готовившемся на него покушении и задержании группы людей, которые планировали вооруженный захват власти в республике.
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