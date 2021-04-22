ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кремль: попытка покушения на Лукашенко не повлияет на темпы интеграции

22.04.2021 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Сотрудничество и противодействие внешним угрозам очень важно в интересах народов наших России и Беларуси, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи. Интеграционные процессы в рамках союзного государства - это одно, внешние угрозы и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела наших двух стран - это совсем другая реальность", - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли история с готовившимся покушением переворотом повлиять на темпы интеграции.

По словам пресс-секретаря, это новая реальность, в которой и России, и Беларуси жить еще долго, и к этому необходимо привыкнуть.
"Конечно, сотрудничество и противодействие этим внешним угрозам очень важно в интересах народов наших двух стран", - особо отметил он.

Ранее в среду 21 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Запад закрывает глаза на факт подготовки покушения на президента Беларуси. При этом планировалась блокировка белорусской столицы и неизвестно, сколько жертв могло быть в итоге в случае переворота.

Президент Беларуси Александр Лукашенко после субботника 17 апреля рассказал журналистам об обстоятельствах готовившегося на него покушения. По его словам, белорусский КГБ задержал организованную группу, которая готовила вооруженный переворот. Помощь в спецоперации оказали коллеги из ФСБ.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер рассказал ранее о готовившемся на него покушении и задержании группы людей, которые планировали вооруженный захват власти в республике.
 
Новости дня
Новости политики
 
МИД: посол США, находящийся в Литве, к Беларуси не может иметь отношения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by