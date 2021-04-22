ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Переговоры А. Лукашенко и В. Путина пройдут в Москве

22.04.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Белорусско-российские переговоры пройдут сегодня в Москве. С рабочим визитом в российскую столицу прибыл наш Президент. Запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры обсудят актуальную повестку двусторонних отношений. Предполагается, что затронуты будут вопросы взаимодействия в борьбе с COVID-19, а также дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. В числе приоритетных и союзная тематика. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по ситуации в регионе и в мире.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусско-российские переговоры пройдут сегодня в Москве. С рабочим визитом в российскую столицу прибыл наш Президент. Запланирована встреча Александра...
 
Новости дня
Новости политики
 
Кремль: попытка покушения на Лукашенко не повлияет на темпы интеграции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by