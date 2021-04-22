Переговоры А. Лукашенко и В. Путина пройдут в Москве

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Белорусско-российские переговоры пройдут сегодня в Москве. С рабочим визитом в российскую столицу прибыл наш Президент. Запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры обсудят актуальную повестку двусторонних отношений. Предполагается, что затронуты будут вопросы взаимодействия в борьбе с COVID-19, а также дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. В числе приоритетных и союзная тематика. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по ситуации в регионе и в мире.