Закулисье беглых подстрекателей, или Кто помогает штамповать негатив в отношении Беларуси

Источник материала: БT

Атака на своих и политический спам от профессиональных жалобщиков... Как работает конвейер искусственных жалоб и за что даже альтернативным профсоюзам приходится извиняться. Продолжаем говорить о подноготной белорусских диаспор , о цинизме бывших белорусов, продавших Родину за туманные перспективы. Конкретные факты смотрите в новой серии "Понятной политики" .

Страны мира, в том числе Россия, объявили настоящую войну так называемым спамерам - людям, которые массово закидывают электронные ящики различным мусором, от рекламы секты до политических призывов. Почта, мессенджеры, SMS - атакуют везде, где люди привыкли общаться с миром удаленно. Именно по этой причине Москва разработала отдельный закон против спамеров. Мошенникам будет грозить штраф от 50 тыс. до 1 млн российских рублей (это до 35 тыс. белорусских рублей). Помимо этого их ждут исправительные работы. За навязчивую рассылку больнее и чаще наказывают, например, в странах ЕС. Лидер - Германия, где можно получить штраф до 50 тыс. евро на каждого мошенника. Известны также случаи тюремного заключения.

Пару месяцев назад, когда стало очевидно, что госпереворот в Беларуси окончательно провалился, беглые горе-политики и их спонсоры создали целую сеть политических спамеров. Именуют они себя "Беларусамі замежжа" - уже знакомые Вам персонажи. На самом деле, это примерно 600 озлобленных товарищей, которые то ли от безделья, то ли от своеобразной любви к Родине решили вредить Беларуси издалека.

Навязчивое желание, как выражаются "невероятные", долбить - и есть политический спам. На 97% по белорусским национальным интересам "долбят" из-за границы бездельники и "политические активисты", что почти одно и то же. Это всего 0,3 % белорусской диаспоры за границей. Но их хлебом не корми - дай поиграть в революцию. До реальных белорусов нет никакого дела. Тем более, что и на Родину многие из них возвращаться не собираются.

Одно из направлений "недобелорусов замежжа" - забастовки. Это, конечно, не забастовки по правилам. Это политика и активизм, когда директору завода выставляют заранее невыполнимые и незаконные требования, которые он выполнить не может. Затем рабочих старательно качают - останавливать цеха, перекрывать дороги, заниматься диверсиями на своем же предприятии.

Чаще всего к этому подговаривают люди, которые ни дня на заводе не работали. Провокаторы и тунеядцы, которых так окрестил сам рабочий класс. Яркий пример. В конце 2020 года в офис столичного профсоюза заявляется некая Марина Карась (она же Воробей). Начинала как журналистка, писала для TUT.by и "БелГазеты". Но последние пару лет нигде не работает. В августе прошлого года дама решила, что она лидер стачки. Пришла в независимый профсоюз и потребовала... подчинить его себе. Через объединение парализовать работу госпредприятий. В профсоюзе от такой наглости сперва обомлели, женщину на всякий случай записали на гаджет, а запись отправили нам.





Белорусское государство заступилось за крупнейшие предприятия и их коллективы. Вы же помните программу реформ, под которой подписалась Тихановская? Там ведь массовая приватизация и многое другое... Программа не прошла, политическая пена улеглась, маски сброшены, а ненависть к заводчанам и государству из-за границы до сих пор кипит.

Всякий бред на польском радио несет сбежавшая из Беларуси украинка по кличке Helen Minskaya. В августе она действительно бузотерила в Минске, но потом сбежала в Украину и открыла там прибыльный бизнес - работорговлю: зазывает наших "невероятных" в Киев, селит в хостелах, а после отправляет на польские плантации грядки окучивать и батрачить на панов. И все это за деньги фондов и "соросят". А как в Польше эксплуатируют, смотрите в видео.



Параллельно с работорговлей Хелен бегает с мегафоном по Киеву и пытается сорвать контракты белорусского МАЗа в Украине и Евросоюзе, подключая спамеров из "невероятной" диаспоры. Вот переписка:









Технология спамеров, таких как Хелен, Карась и прочие "невероятные диаспоры", предельно проста и цинична: 600 активистов сидят за границей и собирают базу данных крупных экспортных партнеров белорусских государственных предприятий. Для чего? Явно не для продвижения белорусского экспорта. Приводим фрагмент аудиозаписи печально известного Глеба Сандроса, который обналичил кассу стачкома "Беларуськалия" и выехал с ней в Литву. Там он объявил всех своих прошлых товарищей "лузерами".



Какую информацию Глеб и его команда по новому бизнесу собирают о зарубежных партнерах? Это сайты, служебные и домашние телефоны, адреса электронной почты, контакты секретарш и странички в соцсетях. Затем всей бандой начинают забрасывать однотипными письмами, баннерами и сказками про "жуткий совок" и массовые казни в Беларуси. Если спам не работает - выходят под окна. Им все равно делать нечего - не работают, да и не работали многие ни дня в своей жизни.









Если план не работает, в ход идут угрозы руководству иностранных компаний. По этой схеме травили партнера "Беларуськалия" - крупного дилера Yara в Норвегии. Даже самый оппозиционный профсоюз в Беларуси в итоге вынужден был извиняться.



Заявление Исполкома Конгресса демократических профсоюзов:

Исполком БКДП заявляет о своем категорическом неприятии развернувшейся в стране кампании по принуждению Yara International к немедленному уходу из Беларуси и разрыву контракта с ОАО "Беларуськалий". Шельмование компании, отнесение ее к числу пособников правящего белорусского режима, финансирующего его, не только не соответствуют действительности, но и переходят границы дозволенного. Дело дошло до того, что отдельные оппозиционные лица отправляют в адрес Yara International письма, содержащие угрозы в адрес руководства, после чего служба безопасности компании вынуждена брать их самих и их семьи под охрану. Исполком БКДП требует немедленно прекратить "охоту на ведьм", травлю Yara International, манипуляции общественным мнением, вовлечение в кампанию по ее дискредитации граждан страны и зарубежных диаспор. Мы приносим свои извинения руководству Yara International.

"Диаспора невероятных" восприняла это как лютую "здраду", травить начали уже сами профсоюзы. То есть свои - своих же:







За грозными словами "положу предприятия" и ником в виде "розочки" скрывается некто Мария Нестерова. Уже 10 лет она официально нигде не работает. Живет тем, что втюхивает дешевые тряпки, посуду и парфюм, выдавая их за дорогие бренды.







Однако есть и другие примеры. Сознание отдельным белорусам промыли так основательно, что они были готовы устроить второй Чернобыль из своего предприятия. Вспоминаем "Гродно Азот". "Невероятная диаспора" и местные безработные так долго капали на мозги одному из начальников смены, что он решился на диверсию. И чуть не отправил ядовитое химическое облако в сторону Минска, или Варшавы с Вильнюсом.





После возможной аварии на "Гродно Азоте", когда были в шаге от экологической катастрофы, даже к польским спонсорам экстремистов пришло отрезвление. К тому же, рядовым немцам, полякам, литовцам и норвежцам изрядно надоели спамеры из диаспоры. Одно дело быстрая победоносная война и захват рынков, и совсем другое - растянутая во времени вереница жалобщиков под окнами. А тут еще свои проблемы: локдауны, ковид-диссиденты, стычки с полицией. Полицейских сил не хватает, чтобы своих митингующих усмирять и к руководству компаний охрану приставлять после угроз БЧБ-эктремистов. В итоге спам-терроризм начали прикручивать информационно и финансово. Диаспора заволновалась.













Когда даже оппозиционные профсоюзы выставили за дверь эмиссаров от беглых политиков, диаспора создала свой профсоюз. Ну, как создала… Зарегистрировали мертвый сайт с тремя новостями. Но назвали громко - "Профессиональный союз белорусов в Великобритании".



Профсоюзы - это объединения трудящихся, а создатели сайта - бездельники из Англии и Ирландии. Выехали давно, по студенческим программам, теперь - нелегалы со случайными заработками. Никакие трудовые коллективы в Беларуси эти мошенники не представляют. Но спамом от имени этого фейкового профсоюза занимаются системно. Однотипные письма отправили множеству западных компаний, которые сотрудничают с белорусскими. А потом отчитались.







Фейковый профсоюз и мертвый сайт разоблачили, но повод использовали для недобросовестной конкуренции. Перехватить миллионные контракты - все средства хороши. Вот три примера:



The Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH (H.E.S.), Германия,

Vertrauenskörper, Нидерланды,

Salzgitter Flachstahl, Германия.

Это трио - прямые конкуренты БМЗ. Желая заполучить наши рынки и уничтожить репутацию белорусского металлургического завода, они писали письма в Жлобин, подогревая недовольство, стачку и провоцируя диверсии. По сути, это объявление торговой войны. За это жестко наказывают в рамках ВТО, но заводчанам об этом не сказали. Немецкие и голландские СМИ закрыли глаза, а несколько десятков разогретых заводчан пытались остановить главную печь и повредить электронику.

Остановленную не по технологии печь восстановить невозможно. Легче взорвать и поставить новую. На это уйдет несколько лет и несколько миллионов долларов. За этот срок все рынки БМЗ будут захвачены конкурентами - теми самыми немцами и голландцами. Это уже не забастовка, на которую трудящиеся имеют право по закону. Это уже саботаж в интересах иностранных государств и компаний.Собственно, за это четверо фигурантов дела в феврале получили реальные уголовные сроки. Трое сидят. Один в бегах. И если бы такую уголовщину позволили себе на заводах Германии и Голландии, приговоры были бы куда более суровыми. По Уголовному уложению Германии, за разрушение важных средств производства - до пяти лет тюрьмы и колоссальный штраф. И еще один параграф немецкого уложения:







Хотите немецкий закон и порядок в Беларуси? Наше право гуманнее, но, видимо, только пока. А "той самой диаспоре" и всем, кто по заказу совершает вредительство, хочется сказать только одно: хватит уже заниматься постановочной ерундой! Как можно твердить и верить в свои мифические 97 %, рисуя шаблонные письма и жалуясь под копирку на белорусский режим? Если вас большинство, зачем тогда писать за других, привлекать волонтеров и активистов? К чему весь этот театральный конвейер по производству пакости и подлых вещей? Стрелы летят не только в чиновников, но и в простых белорусов, у которых есть свое мнение и которым, при случае, а, может, даже при встрече, есть что ответить вам.



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