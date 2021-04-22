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Обновленный проект закона о СМИ: о фейках, аккредитации и статусе журналиста

22.04.2021 15:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Белорусские парламентарии приняли законопроект о внесении изменений в закон о СМИ, в ближайшее время он должен вступить в законную силу. Изменения и дополнения были разработаны и подготовлены министерством информации Беларуси после августа 2020 года.

Как отмечается в преамбуле законопроекта, он направлен на обеспечение защиты от противоправного информационного воздействия и манипулирования массовым сознанием, нивелирования и дискредитации национальных идеалов и фундаментальных ценностей, на оперативное реагирование на внешние и внутренние информационные угрозы.

Сенаторам на утверждение представлял законопроект министр информации Виктор Перцов.

По его словам, законопроект направлен на противодействие распространению фейковой информации и введение ответственности журналиста за такие действия.

По решению Мининформа

Проектом закона, в частности, предлагается дополнительно предоставить право Министерству информации принимать решение о прекращении выпуска СМИ.

Глава Мининформа так прокомментировал данную норму:

"В эпоху, когда картина дня формируется даже не за дни, а за считанные часы, это влияет на общественное мнение, побуждает наших граждан к действию. Мы не можем себе позволить ждать решения суда. Ведь на разбирательства может уйти не один и не два месяца. К тому же это не голословно, это всегда имеет под собой определенную почву, соответствующее ходатайство компетентных органов".

Ужесточаются требования

В проекте закона уточнен перечень субъектов, которые могут выступать в качестве учредителя средства массовой информации, ирасширен перечень лиц, которые не имеют права выступать учредителями СМИ. Такое же ограничение коснется и владельцев интернет-ресурсов.

Кроме этого, расширен перечень для отказа в государственной регистрации СМИ, в том числе и в связи с назначением главным редактором лица, который не соответствует определенным требованиям. Также проектом закона вводятся дополнительные требования к владельцам интернет-ресурсов, или сетевых СМИ.

Про статус журналиста

В соответствии с обновленным законом существенно поменяется подход к правовому статусу журналиста. Речь идет о наступлении ответственности за распространение заведомо ложных, фейковых новостей.

Также проектом закона предлагается определить круг обязанностей журналистов, невыполнение которых будет является грубым нарушением законодательства.

В новом проекте закона регламентирована возможности лишения аккредитации журналиста, эта норма разработана с учетом практики Российской Федерации.

Запрещенная информация

Также в проекте закона расширен перечь видов информации, распространение которой запрещено.

В частности, предлагается запретить распространение результатов опросов общественного мнения, относящегося к общественно-политической ситуации в стране, референдумам, президентским, парламентским выборам без получения соответствующих аккредитаций.

Кроме этого, к запрещенной информации предлагается отнести гиперссылки на информационные сообщения, содержащие информацию, распространение которой запрещено.

Также предлагается повышение роли межведомственной комиссии при Совбезе по вопросам прекращения выпуска СМИ, так и по вопросам допуска к интернет-ресурсам, сетевым изданиям, а также распространению на территории Республики Беларусь иностранных СМИ.

Устанавливается порядок обжалования решений республиканского органа управления в сфере массовой информации об ограничении доступа и отказе в возобновлении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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По словам министра информации Перцова, новый проект закона позволит ликвидировать из законодательства о СМИ белые пятна.
 
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