ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Путин призвал учитывать не только парниковые газы, но и другие факторы

22.04.2021 16:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Ситуация с глобальным потеплением возникла не вчера, поэтому стоит учитывать не только новые объемы эмиссии парниковых газов, но и другие факторы, заявил Владимир Путин на саммите по климату.

"Наша сегодняшняя дискуссия показывает, насколько глубоко мы все разделяем озабоченность, связанную с изменением климата, и насколько мы заинтересованы в активизации международных усилий по решению этой проблемы", – сказал Путин на саммите по климату в четверг. 

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Саммит по климату: участие подтвердили все 40 стран

Российский лидер подчеркнул, что от успеха принятых усилий во многом зависит судьба нашей планеты, перспективы развития каждой страны, в том числе и благополучие людей.

Что касается эмиссии парниковых газов, то задачу по их снижению Россия реализует, заявил Путин.

"Вчера у меня было обращение к Федеральному собранию РФ ежегодное, и в числе важнейших в контексте социально-экономического развития страны была поставлена задача существенно ограничить к 2050 году накопленный объем чистой эмиссии в нашей стране", – сказал Путин.

По его словам, эта задача вполне реализуема, несмотря на размеры России, особенности географии и структуры экономики. Он напомнил, что по сравнению с 1990 годом Россия в большей степени, чем многие другие страны сократила выбросы парникового газа.

"Выбросы уменьшились в два раза, с 3,1 миллиарда тонн эквивалента CO2 до 1,6 миллиарда тонн", – подчеркнул российский лидер.

И добавил, что к этому привела кардинальная перестройка российской промышленности и энергетики в течение последних 20 лет.

Перед Путиным на саммите выступил президент США. Джо Байден объявил о планах Вашингтона снизить выбросы парниковых газов в два раза к 2030 году. При этом Байден призвал все страны к активной борьбе с изменением климата в "решающее десятилетие". 

Международный онлайн-саммит по вопросам борьбы с изменением климата проводят 22-23 США апреля, на него приглашены 40 мировых лидеров.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин пригласил все страны подключиться к проектам по борьбе с изменением климата.
 
Новости дня
Новости политики
 
МИД РФ: заговор против Лукашенко – акт государственного терроризма США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by