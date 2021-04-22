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Путин призвал учитывать не только парниковые газы, но и другие факторы
22.04.2021 16:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр – Sputnik. Ситуация с глобальным потеплением возникла не вчера, поэтому стоит учитывать не только новые объемы эмиссии парниковых газов, но и другие факторы, заявил Владимир Путин на саммите по климату.
"Наша сегодняшняя дискуссия показывает, насколько глубоко мы все разделяем озабоченность, связанную с изменением климата, и насколько мы заинтересованы в активизации международных усилий по решению этой проблемы", – сказал Путин на саммите по климату в четверг.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Российский лидер подчеркнул, что от успеха принятых усилий во многом зависит судьба нашей планеты, перспективы развития каждой страны, в том числе и благополучие людей.
Что касается эмиссии парниковых газов, то задачу по их снижению Россия реализует, заявил Путин.
"Вчера у меня было обращение к Федеральному собранию РФ ежегодное, и в числе важнейших в контексте социально-экономического развития страны была поставлена задача существенно ограничить к 2050 году накопленный объем чистой эмиссии в нашей стране", – сказал Путин.
По его словам, эта задача вполне реализуема, несмотря на размеры России, особенности географии и структуры экономики. Он напомнил, что по сравнению с 1990 годом Россия в большей степени, чем многие другие страны сократила выбросы парникового газа.
"Выбросы уменьшились в два раза, с 3,1 миллиарда тонн эквивалента CO2 до 1,6 миллиарда тонн", – подчеркнул российский лидер.
И добавил, что к этому привела кардинальная перестройка российской промышленности и энергетики в течение последних 20 лет.
Перед Путиным на саммите выступил президент США. Джо Байден объявил о планах Вашингтона снизить выбросы парниковых газов в два раза к 2030 году. При этом Байден призвал все страны к активной борьбе с изменением климата в "решающее десятилетие".
Международный онлайн-саммит по вопросам борьбы с изменением климата проводят 22-23 США апреля, на него приглашены 40 мировых лидеров.
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Президент России Владимир Путин пригласил все страны подключиться к проектам по борьбе с изменением климата.
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