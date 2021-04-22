МИД РФ: заговор против Лукашенко – акт государственного терроризма США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Трудно представить, чтобы акции, подобные заговору против президента Беларуси Александра Лукашенко, организовывались без ведома спецслужб США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Ранее 17 апреля, после республиканского субботника, белорусский лидер рассказал журналистам, что на него готовили покушение и к этому причастны или ЦРУ, или ФБР. В тот же день на телевидении показали сюжет, в котором КГБ задержал людей , занятых подготовкой вооруженного переворота. Белорусские спецслужбы провели операцию при помощи коллег из ФСБ.

Президент России в ходе послания Федеральному Собранию обвинил Запад в том, что там закрывают глаза на очевидные факты подготовки к покушению на Александра Лукашенко и массированной кибератаке на белорусскую столицу.

"Расследование ведется по линии ФСБ России, поэтому не в нашей компетенции говорить о подробностях, тем более предвосхищать это расследование, делать выводы о причастности к планируемому, по сути, акту государственного терроризма властей США - это будет предметом расследования, безусловно", - сказала Захарова.

По ее мнению, трудно вообще представить, чтобы подобные масштабные акции могли готовиться без участия спецслужб Соединенных Штатов.

"Тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

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