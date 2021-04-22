ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД РФ: заговор против Лукашенко – акт государственного терроризма США

22.04.2021 16:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Трудно представить, чтобы акции, подобные заговору против президента Беларуси Александра Лукашенко, организовывались без ведома спецслужб США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Ранее 17 апреля, после республиканского субботника, белорусский лидер рассказал журналистам, что на него готовили покушение и к этому причастны или ЦРУ, или ФБР. В тот же день на телевидении показали сюжет, в котором КГБ задержал людей, занятых подготовкой вооруженного переворота. Белорусские спецслужбы провели операцию при помощи коллег из ФСБ.

Президент России в ходе послания Федеральному Собранию обвинил Запад в том, что там закрывают глаза на очевидные факты подготовки к покушению на Александра Лукашенко и массированной кибератаке на белорусскую столицу.

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Белый дом отверг подозрения в причастности США к покушению на Лукашенко

"Расследование ведется по линии ФСБ России, поэтому не в нашей компетенции говорить о подробностях, тем более предвосхищать это расследование, делать выводы о причастности к планируемому, по сути, акту государственного терроризма властей США - это будет предметом расследования, безусловно", - сказала Захарова.

По ее мнению, трудно вообще представить, чтобы подобные масштабные акции могли готовиться без участия спецслужб Соединенных Штатов.

"Тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах", - подчеркнула официальный представитель МИД России. 

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце прошлой недели стало известно о том, что на белорусского лидера готовилось покушение, а спецслужбы задержали организованную группу, подозреваемую в...
 
Новости дня
Новости политики
 
Обновленный проект закона о СМИ: о фейках, аккредитации и статусе журналиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by