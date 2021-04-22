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МИД РФ: заговор против Лукашенко – акт государственного терроризма США
22.04.2021 16:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр – Sputnik. Трудно представить, чтобы акции, подобные заговору против президента Беларуси Александра Лукашенко, организовывались без ведома спецслужб США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее 17 апреля, после республиканского субботника, белорусский лидер рассказал журналистам, что
Президент России в ходе послания Федеральному Собранию
© Sputnik / Сергей Мамонтов
"Расследование ведется по линии ФСБ России, поэтому не в нашей компетенции говорить о подробностях, тем более предвосхищать это расследование, делать выводы о причастности к планируемому, по сути, акту государственного терроризма властей США - это будет предметом расследования, безусловно", - сказала Захарова.
По ее мнению, трудно вообще представить, чтобы подобные масштабные акции могли готовиться без участия спецслужб Соединенных Штатов.
"Тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах", - подчеркнула официальный представитель МИД России.
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