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Поздравление заслуженной артистке Республики Беларусь Елене Спиридович
22.04.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Глава государства Александр Лукашенко поздравил заслуженную артистку Республики Беларусь Елену Спиридович с юбилейной датой.
"Вся Ваша творческая жизнь неразрывно связана с белорусским телевидением, - отметил Президент Беларуси. - Миллионы зрителей нашей страны и зарубежья знают Вас как ведущую знаковых культурных мероприятий, среди которых особое место занимает международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".
"Ваши яркие талант, удивительное обаяние, интеллигентность, чуткое и уважительное отношение к аудитории являются образцом высочайшего профессионального мастерства", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал заслуженной артистке крепкого здоровья, вдохновения, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия.
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Глава государства Александр Лукашенко поздравил заслуженную артистку Республики Беларусь Елену Спиридович с юбилейной датой. "Вся Ваша творческая жизнь...
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