Поздравление заслуженной артистке Республики Беларусь Елене Спиридович

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Глава государства Александр Лукашенко поздравил заслуженную артистку Республики Беларусь Елену Спиридович с юбилейной датой.

"Вся Ваша творческая жизнь неразрывно связана с белорусским телевидением, - отметил Президент Беларуси. - Миллионы зрителей нашей страны и зарубежья знают Вас как ведущую знаковых культурных мероприятий, среди которых особое место занимает международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".



"Ваши яркие талант, удивительное обаяние, интеллигентность, чуткое и уважительное отношение к аудитории являются образцом высочайшего профессионального мастерства", - подчеркнул Президент.



Александр Лукашенко пожелал заслуженной артистке крепкого здоровья, вдохновения, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия.





