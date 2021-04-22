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Поздравление заслуженной артистке Республики Беларусь Елене Спиридович

22.04.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Глава государства Александр Лукашенко поздравил заслуженную артистку Республики Беларусь Елену Спиридович с юбилейной датой.

"Вся Ваша творческая жизнь неразрывно связана с белорусским телевидением, - отметил Президент Беларуси. - Миллионы зрителей нашей страны и зарубежья знают Вас как ведущую знаковых культурных мероприятий, среди которых особое место занимает международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".

"Ваши яркие талант, удивительное обаяние, интеллигентность, чуткое и уважительное отношение к аудитории являются образцом высочайшего профессионального мастерства", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал заслуженной артистке крепкого здоровья, вдохновения, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия.



 
Теги: Витебск
 
 
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Глава государства Александр Лукашенко поздравил заслуженную артистку Республики Беларусь Елену Спиридович с юбилейной датой. "Вся Ваша творческая жизнь...
 
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