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США с 3 июня возобновят санкции против девяти предприятий Беларуси

22.04.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

При этом главным образом отразятся они на экономике Литвы. Ограничения могут привести к снижению грузопотока Клайпедского порта. А гавань и так переживает не лучшие времена. Сейчас доля белорусских грузов в Клайпеде достигает 37 %. Как сообщили в администрации порта, точные цифры возможных потерь можно будет увидеть к июлю.

 
 
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При этом главным образом отразятся они на экономике Литвы. Ограничения могут привести к снижению грузопотока Клайпедского порта. А гавань и так переживает не...
 
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