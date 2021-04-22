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Минск и Москва обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире
22.04.2021 18:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Белорусско-российские переговоры пройдут сегодня в Москве. С рабочим визитом в российскую столицу прибыл наш Президент. Запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры обсудят актуальную повестку двусторонних отношений. Предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение встреч и
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Белорусско-российские переговоры пройдут сегодня в Москве. С рабочим визитом в российскую столицу прибыл наш Президент. Запланирована встреча Александра...
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