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Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит, в Литве будут два посла США, которые представляют американские интересы. Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД Беларуси о заявлении Литвы и статусе посла США МИД Беларуси прокомментировал возможную аккредитацию посла США Джулии Фишер, так и не получившей белорусскую визу. Ранее министр иностранных дел Владимир Макей...