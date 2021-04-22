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МИД Беларуси о заявлении Литвы и статусе посла США
22.04.2021 18:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTМИД Беларуси прокомментировал возможную аккредитацию посла США Джулии Фишер, так и не получившей белорусскую визу. Ранее министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что официальный Минск хочет "иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси". Пока ясности в отношении Фишер нет, визу в Беларусь ей так и не выдали. Однако Литва решила вмешаться и заявила, что может приютить несостоявшегося дипломата у себя. Вот что на это ответил белорусский МИД.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси: Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит, в Литве будут два посла США, которые представляют американские интересы. Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь.
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МИД Беларуси прокомментировал возможную аккредитацию посла США Джулии Фишер, так и не получившей белорусскую визу. Ранее министр иностранных дел Владимир Макей...
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