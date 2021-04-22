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"Глупость несусветная": Лукашенко о переносе площадки ТКГ из Минска

22.04.2021 19:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле прокомментировал предложения Украины перенести из Минска переговорную площадку по Донбассу.

По его словам, не Беларусь была инициатором ее создания. С просьбой организовать такую площадку выступили президент России Владимир Путин, президент Украины в те годы Петр Порошенко.

"Обратились ко мне: надо организовать. Я взял под козырек. Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну", - отметил президент Беларуси.

"Похоже, что это - поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить их (минские соглашения – Sputnik) окончательно", - добавил российский президент Владимир Путин.

Так два президента прокомментировали высказывания главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ).  Экс-президент Украины Леонид Кравчук выступил с предложением перенести переговоры из Минска в Польшу.

О российско-украинских отношениях

На встрече с белорусским президентом Владимир Путин заявил, что украинское руководство предприняло большое количество шагов, которые разрушали отношения с РФ. По его словам, это касается ряда проблем, в том числе отношения к русскому языку и Русской православной церкви.

"Очень много шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть", - отметил президент РФ.

При этом российская сторона готова к диалогу с Украиной. Путин, по его словам, не против принять в Москве президента Владимира Зеленского.

"Мы будем это только приветствовать", - заявил Путин, имея ввиду налаживание сотрудничества между странами.

Напомним, ранее Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

"Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти вопросы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия", - сказал Путин.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси заявил, что не он был инициатором переговоров по Донбассу в Минске, да и белорусская сторона никак не вмешивается в процесс урегулирования...
 
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