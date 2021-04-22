Путин оценил развитие отношений России и Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Отношения России и Беларуси развиваются успешно, много позитивного уже сделано, но есть еще о чем договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин.

В четверг президент Беларуси Александр Лукашенко встречается в Москве с российским коллегой.

"Уважаемый Александр Григорьевич, рад вас видеть. Событий много, жизнь идет своим чередом. Но у нас есть и фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений, и в многостороннем формате есть о чем поговорить", - сказал Путин.

Он добавил, что, несмотря на все острые вопросы, которые главы государств сегодня обсудят, отношения Минска и Москвы развиваются успешно.

Путин отметил, что несмотря на пандемию и определенное сокращение товарооборота, "все-таки объем очень значительный: почти 30 миллиардов долларов, 29,5 миллиарда долларов общий объем сегодня" товарооборота.

"Уверен, что все восстановится и в прежнем объеме, все для этого есть", - сказал Путин.

Российский лидер обратил внимание, что в отношениях между странами сделано уже много позитивного, но есть еще вопросы.

"Наши команды продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства. Да, действительно, там еще многое предстоит сделать, но тем не менее, сделано тоже немало. Особенно это касается социальной сферы", - сказал Путин, подчеркнув, что "много позитивного уже сделано".

"Есть и то, о чем мы еще должны договориться, согласовать наши позиции. Работа в целом идет неплохо по всем направлениям", - добавил он.

По его словам, работа над интеграционными процессами в рамках Союзного государства идет эффективно по различным направлениям, в том числе по линии спецслужб.