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В Москве начались переговоры лидеров Беларуси и России
22.04.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Главные вопросы повестки Александр Лукашенко и Владимир Путин очертили в открытой для прессы части встречи. Это социально-экономический блок и усилия двух стран по преодолению демографического спада. Беларусь и Россия действительно прилагают серьезные усилия для поддержки рождаемости и создания условий для семей с детьми. Белорусский лидер обратил внимание, что этому вопросу была уделена большая часть послания коллеги Федеральному собранию.
Интеграционный вектор: эксперты проработали 90 % новых союзных программ
Стратегически интеграционный вектор был задан на двух сочинских встречах президентов. На данный момент экспертами проработаны 90 % новых союзных программ, их еще называют дорожными картами. Они, в частности, предполагают теснейшую кооперацию в производстве, торговле, контроле качества, налоговой и таможенной сферах. Меньше недели назад в ходе визита премьер-министра Михаила Мишустина в Минск как раз прорабатывалась интеграция фискальной системы.
Встреча А. Лукашенко и В. Путина проходит в Москве
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