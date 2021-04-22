В Москве начались переговоры лидеров Беларуси и России

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Главные вопросы повестки Александр Лукашенко и Владимир Путин очертили в открытой для прессы части встречи. Это социально-экономический блок и усилия двух стран по преодолению демографического спада. Беларусь и Россия действительно прилагают серьезные усилия для поддержки рождаемости и создания условий для семей с детьми. Белорусский лидер обратил внимание, что этому вопросу была уделена большая часть послания коллеги Федеральному собранию.

Интеграционный вектор: эксперты проработали 90 % новых союзных программ

Стратегически интеграционный вектор был задан на двух сочинских встречах президентов. На данный момент экспертами проработаны 90 % новых союзных программ, их еще называют дорожными картами. Они, в частности, предполагают теснейшую кооперацию в производстве, торговле, контроле качества, налоговой и таможенной сферах. Меньше недели назад в ходе визита премьер-министра Михаила Мишустина в Минск как раз прорабатывалась интеграция фискальной системы.



Встреча А. Лукашенко и В. Путина проходит в Москве



Тема безопасности также будет в повестке сегодняшней встречи лидеров. Союзники не могут не отреагировать на крайне враждебные шаги США и их союзников в ЕС. Кроме того, была поднята тема Украины, возможного переноса миротворческой площадки из Минска и отказа от выполнения самих Минских соглашений. Подробности встречи смотрите в "Панораме".