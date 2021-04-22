Прямые контакты: у Лукашенко и Путина схожий взгляд на Донбасс

Источник материала: Sputnik Беларусь

Какие проблемы пока мешают построить Союзное государство и возможно ли перенести контактную группу по Донбассу из Минска, узнавала корреспондент Sputnik Мария Науменко.

Лукашенко поддержал позицию России по Донбассу

В начале переговоров лидеров России и Беларуси зашла речь об урегулировании конфликта в Донбассе. Ранее глава Украины Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил президенту РФ "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

"Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом - обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран. Которой в данном случае является Россия", - прокомментировал Путин.

При этом российский президент добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, "если речь идет о развитии двусторонних отношений".

Лукашенко поддержал позицию коллеги, отметив, если речь идет о разговоре о Донбассе, то власти Украины должны начать со встреч с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Если они (руководство Украины - Sputnik) хотят с Донбассом разговаривать, можно и в Донбассе. Пусть встречаются, правильно? Это же их дело, с ними пусть встречается там, в Донбассе", - обратился Лукашенко к Путину.

Кроме того, по словам белорусского президента, смена площадки переговоров по урегулированию в Донбассе требует согласия со стороны всех участников, вовлеченных в этот процесс. Он также выразил мнение, что стремление Киева сменить локацию говорит о намерении "похоронить" Минские соглашения.

"Смена площадки действительно должна происходит с согласия всех участников, и нежелание Киева должно быть соответствующим образом аргументировано", - считает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Киев делает вид, что он в минской площадке не заинтересован, подчеркивает собеседник Sputnik. И подчеркивает, что со стороны Украины было лишь вербальное заявление, и официального отказа Киева пока нет.

Ранее глава делегации Украины в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе из Беларуси в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за акций протеста оппозиции пропадет.

Нефть, газ и таможенное регулирование

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что для построения Союзного государства сделано немало, особенно, в социальной сфере. Граждане России и Беларуси пользуются равными правами в пенсионном обеспечении, трудоустройстве и здравоохранении.

Но остаются и нерешенные вопросы. Лукашенко заявил, что Минск и Москва согласовали 26-27 дорожных карт по интеграции на уровне правительств, осталось еще 2-3 серьезные программы экономического характера, в том числе по налогообложению.

"На границе Беларуси и России сталкиваются разные таможенные пространства, разные модели регулирования. Но и, конечно, учитывая, что у нас разный набор экспортно-импортной номенклатуры, возникают противоречия по взаимозачету тех или иных товарных позиций", - рассуждает доктор экономических наук Николай Межевич.

Собеседник Sputnik добавил, что некоторые товары, оказавшиеся в Беларуси, дальше перемещаются фактически бесконтрольно на территорию России.

Также эксперт предполагает, что во время встречи президентов в том числе речь шла и о несогласованных направлениях в машиностроении и финансовых потоках, связанных с акцизами на нефть и газ.

В нефтегазовой сфере основные разногласия заключаются в претензии Беларуси по поводу российского налогового маневра, объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Это постепенное снижение экспортной пошлины и одновременное увеличение налога на добычу полезных ископаемых.

"Простыми словами – налоговая нагрузка перекладывается на скважину. И к 2024 году добытая нефть сразу обретает мировую цену, что в России, что в Европе цена на нефть будет одинаковой", - говорит Юшков.

Для того, чтобы из более дорогой нефти не получался более дорогой бензин, Россия из своего бюджета выплачивает деньги нефтеперерабатывающим заводам. В свою очередь, российские предприятия делают скидку на топливо для внутренних потребителей.

"Сейчас Минск покупает российскую нефть без пошлины, то есть дешевле, чем она стоит на мировом рынке. А к 2024 году белорусам придется платить по мировой цене", - комментирует эксперт.

Юшков поясняет: Минск хочет, чтобы Москва выплачивала белорусским нефтеперерабатывающим заводам компенсацию, чтобы и в республике был дешевый бензин. Однако Москва считает, что такие выплаты должны производиться из бюджета Беларуси.

Кроме того, РБ просит, чтобы РФ продавала газ по таким ценам, которые поступают в Брянскую, Смоленскую область, это ниже 100 долларов за тысячу кубов. Газпром продает Беларуси газ по 129 долларов за тысячу кубов. Это тоже низкая цена для всех внешних потребителей, но Беларусь хочет еще меньше, заключил Юшков.

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