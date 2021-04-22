Резолюцию ПАСЕ о правах человека в Беларуси назвали попыткой давления

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Резолюцию ПАСЕ к докладам по Беларуси прокомментировала постоянная комиссия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству в связи.

В своем заявлении депутаты назвали принятую резолюцию "очередной неприкрытой и заведомо бесплодной попыткой внешнего давления на суверенное государство", а ее принятие – двойными стандартами.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 21 апреля приняла резолюции к докладам Дэвида Бленкатры "Срочная необходимость избирательной реформы в Беларуси" и Александры Луи "Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования".

Белорусские депутаты подвергли критики ряд вопросов, отраженных в резолюции. По поводу проведения в республике полной реформы избирательного права парламентарии ответили, что действующее законодательство в стране достаточно прозрачно.

Не согласились с претензиями и в адрес законодательства об административной и уголовной ответственности, отметив, что международными пактами вместе с правом на свободное выражение своего мнения налагается и обязанность "на уважение прав и репутации других лиц, охрану государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения".

"Такие подходы свойственны правовым системам европейских стран, в то время как Республика Беларусь в этой части подвергается необоснованной критике. Ничем иным, как проявлением двойных стандартов, такие действия расценивать нельзя", – говорится в заявлении.

Депутаты "удивились пренебрежительному отношению" докладчиков к проверке информации, заявив, что те имеют "весьма поверхностные представления о ситуации и манипулирует откровенными вымыслами".

"Мы не можем трактовать такой подход иначе, как очередную неприкрытую и заведомо бесплодную попытку оказать внешнее давление на суверенное государство. По сути, вместо взвешенных оценок, равноправного диалога и практического сотрудничества с белорусскими властями докладчиком при поддержке ряда европейских государств навязана очередная политизированная и неконсенсусная резолюция", – говорится в заявлении.

Принятие резолюции ПАСЕ депутаты назвали двойными стандартами и кризисом политических институтов на Западе и призвали реалистично и непредвзято оценить ситуацию в Беларуси, а не тратить время на "написание бесперспективных документов в угоду политической конъюнктуре".

Читайте также: