В Москве прошли переговоры лидеров Беларуси и России

Источник материала: БT

Александру Лукашенко и Владимиру Путину всегда есть что обсудить .Страны связывает масштабное сотрудничество во всех сферах - от экономики и обороны до добрых и тесных отношений между народами.



Стратегически-интеграционный вектор был задан на двух сочинских встречах президентов. На данный момент эксперты проработали 90 % новых союзных программ, их еще называют дорожными картами. Они, в частности, предполагают теснейшую кооперацию в производстве, торговле, налоговой и таможенной сферах.

Тема безопасности также в повестке сегодняшней встречи лидеров. Союзники не могут не отреагировать на крайне враждебные шаги США и их партнеров в ЕС. Кроме того, была поднята тема Украины. Беларусь предоставила площадку для переговорного процесса по урегулированию конфликта.



Всякие идеи о переносе ее из Минска сегодня звучат не как желание разрешить кризис, а как возможность уклониться от обсуждения проблем Донбасса. Ситуация в регионе, безопасность, общая экономика и сближение наших государств - все обсуждаемые лидерами темы у политического обозревателя Андрея Кривошеева.

Вторая встреча на высшем уровне в 2021 году



Ровно два месяца с последней встречи лидеров в Сочи 22 февраля. Но ощущение такое, что за 8 недель континент прошел целую эпоху, став гораздо ближе даже не к холодной, а к полноценной войне. Байден называет Владимира Путина "убийцей". А потом, видимо, сам одобряет попытку убийства белорусского Президента. Минск и Москва реагируют как союзники.



Чрезвычайные угрозы для безопасности союзников







Покушение и госпереворот раскрыты, КГБ и ФСБ подтверждают подлинность замыслов заговорщиков, но тут же возникает новое Пражское досье на Россию и грандиозный дипломатический скандал. Союзник высылает три десятка дипломатов, МИД Беларуси не находит поводов, чтобы принять и аккредитовать нового посла США в Минске. Джули Фишер вынуждена колесить между Варшавой и Вильнюсом.



Понятно, что в таких декорациях региональной политики ключевой вопрос - безопасность. Хотя общий посыл союзников сегодня такой: вместе справляемся и справимся. Шутка в начале встречи: "событий много, очень много". А потом уже серьезнее: безопасность - это командная работа.

Спокойствие по линии Союзное государство - США упирается в один неприятный факт: нас как суверенное пространство не видят в Вашингтоне. Агрессивные выпады последнего года вредят безопасности всего мира.



Украинское досье вызовов и угроз

Регулярные вызовы для безопасности двух стран создает и Украина. Из трех ликвидированных в Беларуси схронов оружия и взрывчатки два имеют украинское происхождение. Банды Автуховича и Сидоракина называют именно Украину страной происхождения оружия и тренировочным центром для боевиков. Давление украинских радикалов испытывает и Россия. Обострение в Донбассе слишком явно совпадает по времени с попыткой "взорвать" Беларусь. Плюс военные учения НАТО. Плюс совсем свежее задержание в Крыму. Молодой человек, по всей видимости, работал на СБУ.



Официальный Киев добавляет проблем союзникам и по официальной дипломатической линии. Чувствительна не столько риторика, сколько абсолютная непоследовательность заявлений. Например, о переносе переговорной площадки из Минска или вызов Владимира Путина в подконтрольный Киеву Донбасс. Лидеры реагируют сдержанно и с юмором.



Экономическая интеграция

Важнейшая тема переговоров сегодня - экономика, причем в приложении к главной задаче: человеческому развитию и росту населения. Этому была посвящена большая часть послания Владимира Путина Федеральному собранию. На это направлены все интеграционные усилия двух стран сегодня.



Интеграция с прицелом на будущее - это переход на цифру в налоговой и таможенной системах. Самый профессиональный человек в России по этой повестке - Михаил Мишустин. Меньше недели назад он был в Минске, чтобы ускорить союзный подход в этих областях. На встрече с Президентом особо подчеркивалось: речь не о поглощении или слиянии. Главная задача - интегрировать лучший белорусский и российский опыт, чтобы от Бреста до Владивостока у бизнеса не было проблем с оформлением, а операции были полностью прозрачны.



Наши системы, поскольку они взаимодействуют в постоянном режиме, есть товарооборот, должны быть интегрированы. Но что такое интеграция? Это в пользу нашего Союзного государства, выгода, а ни в коем случае не какие-то поглощения. Мы так это и видим. И попробовали рассмотреть возможность этой интеграции на основе лучших технологий, которые предлагает и белорусская сторона, и российская.









Работу делегации Мишустина в Минске с белорусскими коллегами сегодня высоко оценил Президент Александр Лукашенко. Кроме налогов это еще 90 % стратегических союзных программ. Их еще называют дорожными картами. К подписанию их готовят на осень.



Самые народные вопросы - это союзная борьба с последствиями пандемии и скорейшее возвращение к прежней нормальной жизни без санитарных барьеров. Вакцинация, запуск дополнительных поездов между Минском и Москвой, открытие границ - эти темы неизменно в фокусе переговоров. Замечено, что после предыдущих встреч на высшем уровне решения принимались быстро и выполняются неукоснительно. Так будет и после сегодняшней, загадывают вперед эксперты.