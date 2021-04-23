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Россия предлагает США восстановить диалог по предотвращению киберугроз
23.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр – Sputnik. Россия предлагает США восстановить профильные каналы диалога по предотвращению киберугроз, сообщили
По мнению российской стороны, первым шагом в этом направлении может стать реакция Вашингтона на предложение восстановить двусторонний диалог в сфере международной информационной безопасности.
Соответствующее предложение было изложено в заявлении президента России Владимира Путина, распространенном в сентябре прошлого года.
Обмен гарантиями Кремля и Белого дома
"Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий, включающих восстановление профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне", – пояснили в МИД РФ.
Помимо этого, в Москве предлагают заключить соглашение, которое позволит предотвратить инциденты в информационном пространстве, а также подразумевает обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга.
© Sputnik / Владимир Трефилов
При этом российские дипломаты полагают, что следует заключить глобальную договоренность о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга.
Откровенный диалог
В свою очередь заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев советует США использовать прямую связь с Россией не просто как телефон, по которому можно дозвониться, а как возможность для откровенного диалога. А умение слышать собеседника, понять его логику и аргументы может помочь Вашингтону погасить проблемы, когда ситуация накалена до предела.
"Что поможет гасить проблемы, когда ситуация накалена до предела?.. Во-вторых, прямая связь. Это не просто телефон, по которому можно дозвониться, а возможность говорить откровенно и, что еще важнее, слышать своего собеседника. И понять его логику и аргументы", - высказал мнение Дмитрий Медведев.
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Двусторонние отношения могут быть перезагружены в сфере использования информационных и коммуникационных технологий.
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