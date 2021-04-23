 А. Лукашенко и В. Путин провели переговоры в Москве

Источник материала: БT

Будущее союзных программ, а также отношения Минска и Москвы накануне обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин. Встреча состоялась в российской столице.

Лидерам было что рассмотреть: от ситуации в регионе, экономики до совместного устройства системы налогообложения. Отдельно Президент Беларуси отметил прогресс по дорожным картам.



Эксперты продолжают активно искать тонкости и нюансы в разговоре двух лидеров

Коснулись лидеры и вопросов геополитики - обострение ситуации на Донбассе уже сказалось на спокойствии в регионе. Владимир Путин отметил, что готов сесть за стол переговоров с президентом Украины. Готова и впредь помогать с переговорной площадкой Беларусь на основании нейтралитета. Но в целом главы государств уделили внимание именно экономике и самым народным вопросам - вакцинации населения, снятию санитарных барьеров и открытию границ.

Летом пройдет очередной Форум регионов Беларуси и России. Принимать столь масштабное событие будет Московская область. В планах и заседание Высшего государственного совета, где и формализуют программы и документы.

