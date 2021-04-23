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А. Лукашенко и В. Путин провели переговоры в Москве

23.04.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Будущее союзных программ, а также отношения Минска и Москвы накануне обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин. Встреча состоялась в российской столице. 

Лидерам было что рассмотреть: от ситуации в регионе, экономики до совместного устройства системы налогообложения. Отдельно Президент Беларуси отметил прогресс по дорожным картам. 

Коснулись лидеры и вопросов геополитики - обострение ситуации на Донбассе уже сказалось на спокойствии в регионе. Владимир Путин отметил, что готов сесть за стол переговоров с президентом Украины. Готова и впредь помогать с переговорной площадкой Беларусь на основании нейтралитета. Но в целом главы государств уделили внимание именно экономике и самым народным вопросам - вакцинации населения, снятию санитарных барьеров и открытию границ.

Эксперты продолжают активно искать тонкости и нюансы в разговоре двух лидеров

 А. Лукашенко и В. Путин провели переговоры в Москве

Летом пройдет очередной Форум регионов Беларуси и России. Принимать столь масштабное событие будет Московская область. В планах и заседание Высшего государственного совета, где и формализуют программы и документы.

 
Теги: Минск
 
 
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Будущее союзных программ, а также отношения Минска и Москвы накануне обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин. Встреча состоялась в российской столице.  ...
 
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