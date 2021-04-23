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А. Лукашенко и В. Путин провели переговоры в Москве
23.04.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Будущее союзных программ, а также отношения Минска и Москвы
Лидерам было что рассмотреть: от ситуации в регионе, экономики до совместного устройства системы налогообложения. Отдельно Президент Беларуси отметил прогресс по дорожным картам.
Эксперты продолжают активно искать тонкости и нюансы в разговоре двух лидеров
Летом пройдет очередной Форум регионов Беларуси и России. Принимать столь масштабное событие будет Московская область. В планах и заседание Высшего государственного совета, где и формализуют программы и документы.
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Будущее союзных программ, а также отношения Минска и Москвы накануне обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин. Встреча состоялась в российской столице. ...
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