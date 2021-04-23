Лукашенко встретился с Путиным в Москве. Что они обсуждали?

Вчера, 22 апреля, в Москве состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые продлились 4 часа. Обсудили развитие Союзного государства, экономику, речь Путина про «дело о госперевороте», российско-украинские отношения и перенос из Минска переговорной площадки ТКГ. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Отметим, данный визит в российскую столицу Лукашенко анонсировал как «серьезную встречу». Причем это пятая встреча президентов за последние 15 месяцев.

О двухсторонних отношениях

Александр Лукашенко рассказал, что страны ведут серьезную работу в соответствии с союзными программами и уже «26 или 27» дорожных карт согласованы на уровне правительства.

«Немного осталось, 2-3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение - известная программа, по которой мы в общем-то в Минске приняли решение», - продолжил Лукашенко.

Но, по его словам, «на злобу дня» есть вопросы, которые «нужно усиливать». Одним из них является оборона и безопасность Союзного государства.

«Хотя в общем-то, наверное, пока справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно», - заявил Лукашенко.

Владимир Путин отметил, что отношения Беларуси и Россия развиваются успешно и на сегодняшний день общий товарооборот составляет $30 млрд.

Как он сказал, обе стороны работают над совершенствованием нормативной базы Союзного государства, углубляют взаимодействие в сферах военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности «в самом широком смысле этого слова».

О визите Мишустина

Отметим, о визите российского премьер-министра Михаила Мишустина Лукашенко и Путин договорились во время встречи в Сочи 22 февраля, когда обсуждали «углубленную интеграцию».

По словам Александра Лукашенко, Мишустин «приехал, выступил, как академик» и «получилось у него очень мощно».

«Рассказал об экономике, финансах, налогообложении, налоговом администрировании, об эффективности системы налогообложения. Я потом скажу, мы пришли к определенному совместному выводу», - рассказал Лукашенко.

Напомним, Мишустин предлагал белорусской стороне рассмотреть вопрос об интеграции налоговых систем.

О послании Путина Федеральному Собранию

Отметим, 21 апреля Путин отправил послание Федеральному Собранию, в котором возмутился позицией Запада, который не осудил «попытку госпереворота в Беларуси».

Эту речь российского коллеги Лукашенко оценил «положительно», как пишет его пресс-служба. Он отметил, что над посланием работает большая группа людей и это тяжелый труд, но «основная нагрузка ложится на президента».

«Мы заметили большую человеческую нотку этого послания. Абсолютно согласен с теми выводами, которые были сделаны. Особенно поддерживаю тот крен, который был вами взят в этом послании - именно человек», - говорит Александр Лукашенко.

О «приоритете страны»

Лукашенко считает, что сейчас важно принимать меры для повышения рождаемости и поддержки многодетных семей.

По его словам, Беларусь обеспечивает «поддержку людям, многодетным особенно».

«Это приоритет нашей страны», - продолжил Лукашенко.

О российско-украинских отношениях

На вчерашней встрече присутствовали журналисты, которые попросили Путина прокомментировать предложение Владимира Зеленского встретиться в любой точке Донбасса.

«В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения», - цитирует пресс-служба Кремля Владимира Путина.

По его словам, это касается напрямую двухсторонних отношений, отношения к Русской православной церкви и попытки ее разрушения по сути, отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине.

«Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идёт об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик – ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия», - заявил Путин.

А затем сразу же добавил, что Москва готова принять Зеленского «в любое удобное для него время».

«Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего. Что касается Донбасса», - добавил Лукашенко.

О переносе переговорной площадки ТКГ из Минска

Представители СМИ спросили мнение Александра Лукашенко относительно отказа Украины о продолжении переговоров ТКГ в Минске.

«Что касается трёхсторонней контактной группы, которая работала в Белоруссии. Владимир Владимирович, Порошенко – все, кто присутствовали тогда, обратились ко мне: «Надо организовать». Я взял под козырёк. Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то предлагал», - говорит Лукашенко.

Он отметил, что, конечно, если Зеленский и другие участники процесса будут согласны, то группа будет работать в другом месте.

«Но вообще у нас говорят так: «Баба с возу – коню легче». Поэтому ради бога, мы же особо не переживаем по поводу этих заявлений. Хотя Вы, наверное, пропустили, они заявили, а потом уже опровергли это заявление, и якобы президент отказался даже обсуждать эту проблему. Глупость несусветная. Что тут обсуждать?», - продолжил Александр Лукашенко.

Затем Путин сразу подчеркнул, что Беларусь только предоставила переговорную площадку и никак не вмешивается в процесс, «а если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать, на мой взгляд, в этой очень важной сфере всегда можно найти».

«И похоронить Минские соглашения заодно», - добавил Лукашенко.

Напомним, 6 апреля стало известно, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не поедет в Минск на переговоры по Донбассу после окончания карантина, а будет искать новую площадку. Причина – недоверие Украины Беларуси из-за влияния России на Республику.

Мнение эксперта

Политолог Валерий Карбалевич считает , что ответ на вопросы журналистов - «спланированный кремлевский сценарий. Его цель - заставить Лукашенко проявить солидарность с Путиным в российско-украинских отношениях».

А у Лукашенко иного выбора и не было, как поддержать Путина, говорит Карбалевич:

«Это было необходимо».

«Таким образом, вначале совместная операция КГБ и ФСБ против мифических заговорщиков сожгла мосты между Беларусью и США и одновременно разрушила конструкцию многовекторности. И теперь белорусский нейтралитет в отношении российско-украинского конфликта рушится. От прежней позиции Беларуси как модератора посредника в этом противостоянии остается все меньше и меньше. Все это - плата за поддержку Лукашенко со стороны России. И, видимо, цена этой поддержки растет», - резюмировал политолог.