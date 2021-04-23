Зеркальные меры: Россия вышлет пятерых польских дипломатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Пять сотрудников польского посольства в Российской Федерации признаны персонами нон-грата, они должны покинуть страну до 15 мая, сообщили в МИД РФ.

В пятницу 23 апреля российское ведомство вызвало польского посла в Москве Кшиштофа Краевского и выразила решительный протест. Поводом стало необоснованное объявление троих сотрудников российского посольства в Польше персонами нон-грата. Тогда в польском ведомстве заявили, что основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша".

"Это было сделано под абсурдным предлогом выражения солидарности с Соединенными Штатами Америки, голословно утверждающими о причастности Российской Федерации к неким кибератакам на территории своей страны", - утверждается в сообщении.

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