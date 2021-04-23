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Александр Лукашенко направил обращение участникам радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

23.04.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение участникам Х Республиканского творческого радиоконкурса "Молодые таланты Беларуси".

Глава государства отметил, что за все время существования конкурс объединил сотни парней и девушек, это яркое и уникальное событие в культурной жизни страны.

"Победа в конкурсе стала началом успешной творческой карьеры для многих известных белорусских музыкантов, которые представляют нашу Родину на республиканском и международном уровнях. Его лауреаты традиционно становятся стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи", - говорится в обращении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на все вызовы времени, конкурс не только сохранился, но и наполнился новым содержанием: увеличилось количество номинаций, расширился спектр музыкальных направлений.

Президент пожелал участникам, членам жюри, родителям и педагогам крепкого здоровья, творческого вдохновения и успехов на благо родной страны. 



 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение участникам Х Республиканского творческого радиоконкурса "Молодые таланты Беларуси". Глава...
 
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