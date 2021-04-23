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Тихановская обсудит с президентом Австрии принуждение режима к диалогу

23.04.2021 13:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В штабе Светланы Тихановской сообщили, что 26-28 апреля она посетит с официальным визитом Австрию и встретится с президентом этой страны Александром Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем, министром иностранных дел Александром Шалленбергом и главами миссий при ОБСЕ.

На встрече планируется обсудить организацию переговоров по решению кризиса в Беларуси, вопросы поддержки демократии и независимости в Беларуси, принуждение режима к диалогу в белорусским народом.

Сообщается также, что 22 апреля экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская созвонилась c министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом. Это уже их вторая встреча – первая состоялась прошлой осенью в Братиславе.

Во время звонка политики обсудили эскалацию репрессий в Беларуси и необходимость поддержки гражданского общества и международного давления на режим.

Министр иностранных дел Греции поддержал призыв Тихановской к диалогу и пригласил ее в Афины.

 
 
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В штабе Светланы Тихановской сообщили, что 26-28 апреля она посетит с официальным визитом Австрию и встретится с президентом этой страны Александром Ван дер...
 
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