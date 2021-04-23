МВД: суд признал экстремистским Telegram-канал BYPOL

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр - Sputnik. Судом Железнодорожного района Гомеля Telegram-канал BYPOL признан экстремистским, сообщили в МВД.

"Судебное решение было принято на основании материалов проверки областного управления ГУБОПиК МВД", – уточнили в ведомстве.

Судом было установлено, что в сообществе неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, публиковались клеветнические материалы о сотрудниках МВД для разжигания социальной вражды, а также распространяются экстремистские материалы, включенные в соответствующий республиканский список, отметили в министерстве.

"Большая часть информации в канале направлена на подрыв авторитета действующей власти и ее представителей", – сказали в МВД .

Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

Какие еще каналы признаны в Беларуси экстремистскими

По данным белорусской милиции, по состоянию на 20 апреля в Беларуси экстремистскими признаны более 10 Telegram-каналов и свыше 10 Telegram-чатов.

К примеру, суд признал экстремистским канал "МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ", Telegram-группы "Чат группы Каратели" и "Я ВЫХОЖУ/МКБ". Также в черном списке каналы NEXTA-Live и NEXTA (включая логотип), LUXTA, "Мозырь 97%", "Водители 97", "Речица для Жизни ЧАТ", "Брест: Слухи и факты" и некоторые другие.

Что такое BYPOL

Инициатива создана бывшими силовиками для противодействия белорусским властям. Объединение имеет свои YouTube- и Telegram-каналы, на которых публикует различные видео, связанные с силовиками, а также "сливает" данные сотрудников правоохранительных органов РБ.

В конце марта 2021 года Генпрокуратура Беларуси возбудила против лидера оппозиции Светланы Тихановской, а также участников инициативы BYPOL уголовное дело о подготовке теракта. Ранее, 26 марта, пресс-служба МВД Беларуси сообщила о двух предотвращенных терактах – в Минске и Печах (военный городок в Борисовском районе Минской области).

Ранее заместитель главы МВД Геннадий Казакевич назвал костяк BYPOL , некоторые из участников инициативы объявлены в розыск. По его словам, в группе собрались беглые силовики. "Эти люди известны, в настоящее время мы не видим смысла скрывать их фамилии", – сказал Геннадий Казакевич.

В этой связи он назвал бывших следователей Андрея Остаповича и Игоря Лобана, бывших оперативников Матвея Купрейчика, Владимира Жигаря, Станислава Лупоносова, Сергея Макара, бывшего преподавателя Академии милиции Александра Азарова, бывшего работника прокуратуры Олега Талерчика, а также Евгения Медведева, который не служил в правоохранительных органах, однако имеет непосредственное отношение к организации деятельности BYPOL.

Казакевич отметил, что некоторые из них объявлены в розыск.

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