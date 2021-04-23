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МВД: суд признал экстремистским Telegram-канал BYPOL
23.04.2021 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр - Sputnik. Судом Железнодорожного района Гомеля Telegram-канал BYPOL признан экстремистским, сообщили в МВД.
"Судебное решение было принято на основании материалов проверки областного управления ГУБОПиК МВД", – уточнили в ведомстве.
Судом было установлено, что в сообществе неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, публиковались клеветнические материалы о сотрудниках МВД для разжигания социальной вражды, а также распространяются экстремистские материалы, включенные в соответствующий республиканский список, отметили в министерстве.
"Большая часть информации в канале направлена на подрыв авторитета действующей власти и ее представителей", – сказали в МВД .
Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.
Какие еще каналы признаны в Беларуси экстремистскими
По данным белорусской милиции, по состоянию на 20 апреля в Беларуси экстремистскими признаны более 10 Telegram-каналов и свыше 10 Telegram-чатов.
К примеру, суд признал экстремистским канал "МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ", Telegram-группы "Чат группы Каратели" и "Я ВЫХОЖУ/МКБ". Также в черном списке каналы NEXTA-Live и NEXTA (включая логотип), LUXTA, "Мозырь 97%", "Водители 97", "Речица для Жизни ЧАТ", "Брест: Слухи и факты" и некоторые другие.
Что такое BYPOL
Инициатива создана бывшими силовиками для противодействия белорусским властям. Объединение имеет свои YouTube- и Telegram-каналы, на которых публикует различные видео, связанные с силовиками, а также "сливает" данные сотрудников правоохранительных органов РБ.
В конце марта 2021 года Генпрокуратура Беларуси
© Photo : пресс-служба президента Республики Беларуси
Ранее заместитель главы МВД Геннадий Казакевич
В этой связи он назвал бывших следователей Андрея Остаповича и Игоря Лобана, бывших оперативников Матвея Купрейчика, Владимира Жигаря, Станислава Лупоносова, Сергея Макара, бывшего преподавателя Академии милиции Александра Азарова, бывшего работника прокуратуры Олега Талерчика, а также Евгения Медведева, который не служил в правоохранительных органах, однако имеет непосредственное отношение к организации деятельности BYPOL.
Казакевич отметил, что некоторые из них объявлены в розыск.
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Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.
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