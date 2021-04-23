Песков рассказал, что обсуждали президенты России и Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Вопросы "слияния" России и Беларуси не обсуждались на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг, 22 апреля, состоялся очередной раунд переговоров лидеров Росси и Беларуси, который продолжался почти четыре часа. В ходе встречи обсуждались экономические вопросы, что подразумевает промышленную кооперацию и энергетику.

"Нет, слияние государств в одно – нет, а вопросы интеграции, интеграция – это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня", - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли вопрос слияния стран в одно государство.

Обычный рабочий процесс

По словам пресс-секретаря президента России, переговоры были длительными и носили рабочий характер. Лидеры двух стран обсуждали в первую очередь вопросы экономического сотрудничества, в том числе, в сфере высоких технологий.

"Какой-то цели выйти на прорывные договоренности не стояло. Обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений", - заявил он в ответ на вопрос, о чем договорились президенты.

Кремль не в курсе

В ходе субботника 17 апреля Александр Лукашенко заявил , что принял одно из "принципиальных решений за четверть века" своего нахождения у власти. Конкретики при этом не было, а только лишь уточнение, что решение формализуется и будет принято в виде декрета.

"Мне неизвестно об этом, но, как вы знаете, никаких заявлений пока не было, поэтому здесь мы так же, как и все, не знаем, о чем идет речь", - отметил пресс-секретарь Владимира Путин, в ответ на вопрос рассказ ли белорусский лидер своему российскому коллеге подробности.

Периодически средства массовой информации поднимают вопрос об открытии на белорусской территории еще одной российской воинской базы. В настоящее время два военных объекта под управление военных из России находятся неподалеку от Вилейки и Ганцевич.

"Нет", - ответил Дмитрий Песков на вопрос, поднимался ли вопрос об открытии военной базы РФ в Беларуси.

Крым не помеха

По словам Дмитрия Пескова, признавать Крым частью России или нет, является суверенным правом белорусских властей. "Это совсем не осложняет, вы знаете, что отношения очень многопрофильные, отношения в рамках союзного государства развиваются, интеграционные процессы и очень, очень много совместных тем", - пояснил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, возвращаются ли к этой теме в разговоре президенты России и Беларуси, пресс-секретарь российского лидера ответил отрицательно. "Нет", - парировал Дмитрий Песков.

После того, как рабочая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина завершилась накануне в российской столице, высокий гость из Беларуси не стал оставаться в Москве и улетел в Беларусь на борте номер один.