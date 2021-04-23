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Кремль: Лукашенко и Путин не обсуждали слияние Беларуси и России

23.04.2021 16:17 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в ходе переговоров в Москве 22 апреля вопросы интеграции, но не слияние двух стран в единое государство, сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, слияние государств в одно — нет», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, вопросы интеграции «постоянно на повестке дня», так как «интеграция - это же постоянный процесс, это живой механизм».

Путин и Лукашенко не ставили целью выйти на прорывные договоренности, а обсуждали текущие дела, в том числе в энергетике, сообщил Песков.

«Достаточно длительные были переговоры, рабочий проговор по экономическому взаимодействию», - сказал представитель Кремля. По его данным, лидеры говорили о сотрудничестве в высокотехнологичных областях, энергетике и других сферах, обсуждали «текущие дела», передает ТАСС.

«Какой-то цели выйти на какие-то прорывные договоренности не стояло, это обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что не обсуждали и российскую военную базу в Беларуси.

Вчера, 22 апреля, в Москве состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые продлились 4 часа. Как собщила белорусская сторона. на ней обсудили развитие Союзного государства, экономику, речь Путина про «дело о госперевороте», российско-украинские отношения и перенос из Минска переговорной площадки ТКГ.

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в ходе переговоров в Москве 22 апреля вопросы интеграции, но не слияние двух стран в единое государство, сообщил...
 
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