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Кравчук заявил, что больше не поедет в Минск на переговоры по Донбассу

23.04.2021 16:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Бывший президент Украины и руководитель делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что больше не поедет в Минск на переговоры группы.

YouTube / Sputnik Беларусь
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"Я туда (в Минск – Sputnik) не поеду, думаю, и делегация туда не поедет", – сказал он в эфире "4 канала".

Кравчук объяснил свою позицию тем, что Беларусь подотчетна России. По его мнению, сейчас много государств готовы стать переговорной площадкой для трехсторонней группы.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для смены переговорной площадки нужно согласие всех заинтересованных сторон.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников, являющийся министром по вопросам "временно оккупированных территорий", сообщил об отказе от ведения переговоров по Донбассу в Минске. По его словам, Киев больше не будет участвовать в очном формате встреч в Беларуси, а для продолжения переговоров в рамках трехсторонней контактной группы придется искать другую страну.

Минск стал переговорной площадкой по Донбассу в 2015 году после того, как в белорусской столице прошел второй саммит нормандского формата с участием глав России, Германии, Франции и Украины. С того времени в Беларуси состоялись десятки заседаний трехсторонней контактной группы и ее подгрупп, на которых принимались важные договоренности о прекращении огня, разведении сил, перемещении граждан и другие.

Конфликт в Донбассе

Вооруженный конфликт в Донбассе разгорелся в апреле 2014 года. В регионе возникли самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР. Киев их не признал. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч трехсторонней контактной группы в Минске. ТКГ с 2014 года приняла три документа по урегулированию ситуации. Но конфликты между сторонами продолжаются до сих пор.

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Теги: Минск
 
 
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По его мнению, сейчас много государств готовы стать переговорной площадкой для трехсторонней группы.
 
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