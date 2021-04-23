Беларусь ввела санкции в отношении компаний Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Правительство Беларуси решило ввести санкционные меры в отношении компаний Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf, сообщила пресс-служба Совмина республики.

"В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (последней принадлежит марка Nivea – Sputnik)", – говорится в сообщении.

В Совмине отметили, что данное решение было принято для обеспечения защиты национальных интересов, а также учитывая недружественные действия данных компаний в отношении Беларуси.

Как ранее сообщал Sputnik, 13 апреля Министерство здравоохранения республики запретило ввоз и продажу отдельной продукции марки Nivea – из-за якобы выявленных нарушений, касающихся ее продажи без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля.

При чем тут хоккей?

В этом году бренд Nivea отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею-2021 , если бы он проходил в Беларуси. Nivea была одним из основных спонсоров этого спортивного мероприятия. В числе других компаний, отказавшихся участвовать в финансировании ЧМ-2021, компания Skoda Auto, немецкий производитель смазочных материалов LIQUI MOLY.

В марте этого года Госстандарт по Минской области и Минску приостановил продажу автомобилей Skoda Rapid в Беларуси.

30 марта президент Александр Лукашенко подписал указ о контрсанкциях в отношении отдельных государств, по которому предусмотрен запрет на ввоз в республику некоторых категорий товаров, импорт работ или услуг, которые выполняют физические лица или компании стран, ранее применившие санкции в отношении белорусских фирм или граждан.