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Беларусь ввела санкции в отношении компаний Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf
23.04.2021 19:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр – Sputnik. Правительство Беларуси решило ввести санкционные меры в отношении компаний Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf, сообщила пресс-служба Совмина республики.
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"В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (последней принадлежит марка Nivea – Sputnik)", – говорится в сообщении.
В Совмине отметили, что данное решение было принято для обеспечения защиты национальных интересов, а также учитывая недружественные действия данных компаний в отношении Беларуси.
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Такое решение в Совете министров республики обосновали действиями по защите национальных интересов.
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