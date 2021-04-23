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Ревизия с воздуха: Президент ознакомился с восстановлением земель в Гомельской области

24.04.2021 06:31 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Через несколько дней исполнится 35 лет со дня одной из самых крупных техногенных аварий в истории человечества - на Чернобыльской атомной электростанции. 

Последствия катастрофы затронули более двух десятков стран. Одна из наиболее пострадавших - наша страна. На контроле  восстановление земель и ход посевной. В преддверии рабочей поездки по регионам, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС, Александр Лукашенко провел ревизию территории с воздуха. 

А уже завтра Президент ознакомится с жизнью районов и людей. Ведь к землям, пострадавшим от техногенной катастрофы, у главы государства всегда самое пристальное внимание. Сделано многое, чтобы вернуть этот край к полноценной жизни. Кстати, традиции президентских поездок в зону, пострадавшую от Чернобыля, не одно десятилетие. Белорусский лидер побывал там примерно 50 раз. Как правило, это визиты на несколько дней,  эта поездка  не исключение. Александр Лукашенко пробудет в Гомельской области до понедельника.

 
 
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Через несколько дней исполнится 35 лет со дня одной из самых крупных техногенных аварий в истории человечества - на Чернобыльской атомной электростанции.  ...
 
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