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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ревизия с воздуха: Президент ознакомился с восстановлением земель в Гомельской области Через несколько дней исполнится 35 лет со дня одной из самых крупных техногенных аварий в истории человечества - на Чернобыльской атомной электростанции. ...

Через несколько дней исполнится 35 лет со дня одной из самых крупных техногенных аварий в истории человечества - на Чернобыльской атомной электростанции.Последствия катастрофы затронули более двух десятков стран. Одна из наиболее пострадавших - наша страна. На контроле восстановление земель и ход посевной. В преддверии рабочей поездки по регионам, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС, Александр Лукашенко провел ревизию территории с воздуха.А уже завтра Президент ознакомится с жизнью районов и людей. Ведь к землям, пострадавшим от техногенной катастрофы, у главы государства всегда самое пристальное внимание. Сделано многое, чтобы вернуть этот край к полноценной жизни. Кстати, традиции президентских поездок в зону, пострадавшую от Чернобыля, не одно десятилетие. Белорусский лидер побывал там примерно 50 раз. Как правило, это визиты на несколько дней, эта поездка не исключение. Александр Лукашенко пробудет в Гомельской области до понедельника.