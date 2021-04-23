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Минск и Москва снова сверили союзные часы

24.04.2021 06:31 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

"Приковали внимание всего медиасообщества". Так эксперты оценивают встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. Прошла она накануне. И лидеры обсудили весь спектр двусторонних отношений Союзного государства. Дорожные карты, геополитика, экономика и общая безопасность. Президенты также не обошли стороной и планы на ближайшие полгода. 

Так, летом Московская область примет очередной Форум регионов Беларуси и России. А осенью ожидается заседание Высшего государственного совета. 

Там многие документы доведут до логического завершения. Более подробно о встрече глав государств расскажет Алексей Волков

Итоги переговоров А. Лукашенко и В. Путина в Москве


3 часа 55 минут - столько длился накануне разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. Как и любая встреча двух лидеров, а разговаривают они достаточно часто, приковала к себе внимание журналистов и экспертов. Тем более что и мифотворчества вокруг Минска и Москвы  хоть отбавляй.

Уже в самом начале встречи президенты дали понять: настрой доброжелательный и говорить будут прежде всего про экономику. Оно и неудивительно: Минск и Москва  - основные торговые партнеры. Это почти 30 миллиардов долларов ежегодно. И да, те самые дорожные карты, вокруг которых столько шума, тоже обсудили.

Минск и Москва снова сверили союзные часы


Сверка экономических часов


Уже после встречи Кремль прокомментирует, что разговор про интеграцию - это не про слияние двух стран, а единое экономическое поле: налогообложение, цифровые документы на таможне и скорейшее восстановление границ и сотрудничества после COVID.

Позиция Минска и Москвы по Донбассу


Крайне необычное явление для протокола: вопрос от журналиста про третью славянскую сестру, которая так и не может найти себе места под солнцем. Президент Украины Зеленский предложил Путину переговоры в Донбассе. С той стороны прозвучало еще одно предложение в адрес Минска - отдать статус переговорной площадки. 

Президенты подтвердили важность региональной безопасности, внимание которой сегодня  особенно необходимо уделять. И это один из главных вопросов. 

Минск и Москва снова сверили союзные часы


Общая безопасность


Еще один хороший пример сотрудничества двух стран (на этот раз спецслужб) - провал операции "Тишина". Покушение на Александра Лукашенко и его детей КГБ и ФСБ предотвратили, план по госперевороту тоже. Однако расслабляться никто не собирается. На любые вмешательства в дела Союзного государства  ответ будет жестким.

Предыдущая встреча лидеров состоялась 22 февраля в Сочи. И вчера Минск и Москва снова сверили союзные часы, очевидно стрелки показывают одно и то же время. Причем речь идет как про геополитику, так и о совсем народных вещах: вакцинация, запуск дополнительных поездов, открытие границ и в целом о совместном будущем двух стран. Ведь если сами не позаботимся о нас, то кто? 

 
Теги: Минск
 
 
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"Приковали внимание всего медиасообщества". Так эксперты оценивают встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. Прошла она накануне. И лидеры...
 
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