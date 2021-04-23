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Первая зарубежная поездка Байдена: посетит Великобританию и Бельгию

24.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Первыми зарубежными странами, которые Джо Байден посетит в статусе президента США, станут Великобритания и Бельгия, сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден в июне отправится в Соединенное Королевство и Бельгию, это станет его первой за рубеж", – говорится в заявлении.

В Британии глава государства примет участие в саммите "большой семерки", запланированном в Корнуолле на 11-13 июня.

Кроме того, там же Байден собирается провести ряд двухсторонних встреч с другими лидерами государств G7, в том числе британским премьером Борисом Джонсоном.

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Теги: Минск
 
 
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В Британии глава государства примет участие в саммите "большой семерки", запланированном в Корнуолле на 11-13 июня.
 
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