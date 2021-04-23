Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 апреля. В Минске на улице Балтийской во время выполнения редакционного задания задержана корреспондент информационной компании БелаПАН Татьяна Бубликова.

Она брала интервью у 21-летней Марии Сафоновой, которую белорусские правозащитники признали политзаключенной. Сафонова была задержана 7 октября прошлого года и обвинена по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества). 12 ноября суд Ленинского района Минска приговорил ее к двум месяцам ареста.

Суд признал Сафонову виновной в том, что 7 октября она наносила краской надписи "Жыве Беларусь" и изображения в виде бело-красно-белого флага. Наказание она отбывала с 24 февраля по 21 апреля.

У Татьяны Бубликовой двое малолетних детей, ее обязаны отпустить на свободу в соответствии с КоАП.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержана журналистка БелаПАН Татьяна Бубликова (дополнено) Минск, 23 апреля. В Минске на улице Балтийской во время выполнения редакционного задания задержана корреспондент информационной компании БелаПАН Татьяна...

БелаПАН.