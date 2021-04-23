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В Минске задержана журналистка БелаПАН Татьяна Бубликова

24.04.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 апреля. В Минске на улице Балтийской во время выполнения редакционного задания задержана корреспондент информационной компании БелаПАН Татьяна Бубликова.

Она брала интервью у Марии Сафоновой, которую белорусские правозащитники признали политзаключенной.

(Будет дополнено.)


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 апреля. В Минске на улице Балтийской во время выполнения редакционного задания задержана корреспондент информационной компании БелаПАН Татьяна...
 
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