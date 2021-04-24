Лукашенко в Наровлянском районе: нельзя бросать эти земли

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал четкого планирования и расчета в вопросе развития территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства в субботу, 24 апреля, начал поездку по регионам, пострадавшим в результате катастрофы на ЧАЭС. Сегодня Лукашенко посещает Полесский радиационно-экологический заповедник в Наровлянском районе.

Где будут жить люди

По словам Лукашенко, важно понимать на перспективу, где будут жить люди в этих регионах (пострадавших от аварии на ЧАЭС). Речь идет не только о Наровлянском районе, но и ряде других - Брагинском, Хойникском. Вокруг крупных населенных пунктов необходимо планировать развитие направлений экономической деятельности, и это не только сельское хозяйство и лесная отрасль.

"Должны быть крупные населенные пункты. Нужно четко представлять, где будут жить люди", - заявил Лукашенко.

Нынешнее состояние дел, как оценил президент, неудовлетворительное. По его словам, "мы так, от случая к случаю занимаемся этой зоной".

Нельзя бросать эти земли

Белорусский лидер потребовал от чиновников комплексного подхода в этом направлении и поручил все дополнительно продумать и прописать в соответствующей программе. Особый акцент – на развитии лесного хозяйства.

"Надо здесь построить столько перерабатывающих предприятий, сколько надо. Исходить надо не с точки зрения рабочих мест, а эффективности. И по всем этим трем районам, особенно зоне, мы должны четко определиться", - подчеркнул он.

Лукашенко обратил внимание, что нужно в целом определиться с тем, что мы будем здесь делать. "Нельзя бросать эти земли", - добавил президент.

Глава государства отметил, что государство не бросило эти земли, многое сделано, но нужен больший результат. Лукашенко подчеркнул, что нужно сделать максимум за текущую пятилетку.

"Мы должны за счет юга Беларуси добавить в самой Беларуси. Это наш резерв, на который мы не обращали внимания. Пришло время и эти земли - однозначно определиться и поднять их. Если мы это не сделаем, нынешнее поколение, никто не сделает еще 35 лет", - уверен Лукашенко.

(последует)