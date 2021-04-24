Лукашенко раскрыл детали своего самого принципиального решения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал подробности о самом принципиальном решении за 25 лет своего президентства, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Во время республиканского субботника 17 апреля глава государства анонсировал принятие самого принципиального решения за все время своего нахождения у власти. Тогда же Лукашенко не стал говорить о деталях, лишь уточнив, что решение формализуется и будет принято в виде декрета.

Сегодня белорусский лидер пояснил, что его решение касается исключительно внутренней ситуации в стране.

"Скажите, если завтра нет Президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение", - сказал Лукашенко и добавил, что своим декретом он определит, кто будет управлять страной "если вдруг".

Должен предусмотреть все

Глава государства отметил, что такие события вряд ли наступят, но бдительность терять нельзя.

"Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности", - подчеркнул он.

Председательствовать в Совете будет премьер-министр, но все решения будут приниматься в ходе тайного голосования, чтобы избежать давления.

"Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее - вот гражданские и военные в Совете безопасности решат", - объяснил Лукашенко.

Он добавил, что решение это принял давно, "когда это все разворачивалось".

"А не то что я хочу кому-то что-то сдать или предать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только чтобы сохранить мою и вашу страну", - заверил Лукашенко.

Кто входит в Совбез Беларуси

Председателем Совета безопасности является глава государства. Постоянные члены СБ: премьер-министр Роман Головченко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр внутренних дел Иван Кубраков, министр обороны Виктор Хренин и председатель КГБ Иван Тертель.