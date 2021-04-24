Президент посещает Полесский радиационно-экологический заповедник

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Жизнь людей на пострадавших от чернобыльской трагедии территориях, восстановление земель и посевная кампания. Сегодня Президент начал свою традиционную поездку в районы, которые затронула техногенная катастрофа. Без малого 35 лет назад весь мир узнал о Чернобыле. Александр Лукашенко в эти минуты посещает Полесский радиационно-экологический заповедник. На этой земле порядка сотни отселенных городов и деревень. До аварии здесь проживали более 20 тысяч человек. А теперь это заповедные места, где активно идет научная работа, развивают экспериментальные хозяйственные зоны. Александру Лукашенко показали местную пасеку и конеферму. Президенту доложили о развитии региона в целом и Наровлянского района - в частности. Александр Лукашенко требует предельно четких расчетов в вопросах развития этих территорий. В будущем важно понимать, где и как на этих землях будут жить люди. Акцент от Президента на развитие новых направлений экономической деятельности, создание рабочих мест. Нынешнее положение дел Александр Лукашенко назвал недостаточно удовлетворительным и потребовал сделать эту работу систематической. Комплексный подход к развитию территорий Президент поручил дополнительно прописать в соответствующей программе. Все подробности - в наших следующих выпусках.

