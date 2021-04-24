|
"Окунулись в конкретику": Лукашенко назвал главную тему переговоров с Путиным
24.04.2021 15:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 апр ― Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об основной теме переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Речь шла о развитии кооперации, сообщил белорусский лидер в субботу в ходе поездки по Наровлянскому району.
В разговоре с российским коллегой обратились к "злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье - газ, нефть, кооперация", - рассказал Лукашенко.
Темы интеграции, новых союзных программ тоже обсуждали, но больше для протокола в начале беседы. "Это правильно, но это слишком общо", пояснил белорусский лидер.
"На основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом суть интеграции ― опуститься на землю и сделать то, что нам сегодня крайне необходимо", добавил Лукашенко.
По его словам, поддержки сегодня ждать неоткуда, "санкции против них, санкции против нас, и это только начало. Нас будут душить-душить", - заявил Лукашенко.
последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве "обратились к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье - газ, нефть, кооперация",...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)