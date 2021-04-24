"Окунулись в конкретику": Лукашенко назвал главную тему переговоров с Путиным

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 апр ― Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об основной теме переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Речь шла о развитии кооперации, сообщил белорусский лидер в субботу в ходе поездки по Наровлянскому району.

В разговоре с российским коллегой обратились к "злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье - газ, нефть, кооперация", - рассказал Лукашенко.

Темы интеграции, новых союзных программ тоже обсуждали, но больше для протокола в начале беседы. "Это правильно, но это слишком общо", пояснил белорусский лидер.

"На основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом суть интеграции ― опуститься на землю и сделать то, что нам сегодня крайне необходимо", добавил Лукашенко.

По его словам, поддержки сегодня ждать неоткуда, "санкции против них, санкции против нас, и это только начало. Нас будут душить-душить", - заявил Лукашенко.

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