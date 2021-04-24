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Президент о чернобыльских территориях: Надо определиться, что и где будем создавать под инвестпроекты
24.04.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Жизнь людей на пострадавших от чернобыльской трагедии территориях, восстановление земель и посевная кампания. Сегодня Президент начал свою традиционную поездку в районы, которые затронула техногенная катастрофа. Без малого 35 лет назад весь мир узнал о Чернобыле.
Президент посетил Наровлянский район
Александр Лукашенко
Александру Лукашенко показали местную пасеку и конеферму. Президент пообщался с мастерами, которые занимаются народными промыслами на чернобыльской земле. В последние годы ремесленничество и самозанятость получили новые возможности для развития. Но нужно поставить эту работу на коммерческие рельсы, отметил Глава государства.
Президент ответил на вопросы журналистов
До конца лета правительство подготовит программу развития чернобыльских территорий, наполнит ее конкретными проектами. Об этом Президент заявил, отвечая на вопросы журналистов. Глава государства также пресек домыслы, которые касаются громкого решения, анонсированного им на прошлой неделе, в том числе фантазии из разряда "Лукашенко сдаст Беларусь России".
Президент планирует подписать декрет о переходе Совету безопасности президентских полномочий в случае необходимости
А. Лукашенко о переговорах с В. Путиным
Журналистов интересовали и нюансы недавних
Александр Лукашенко также рассказал о деталях сорванного госпереворота. Все подробности рабочей поездки Президента в Наровлянский район смотрите в 21:00 в
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Президент о чернобыльских территориях: Надо определиться, что и где будем создавать под инвестпроекты
Жизнь людей на пострадавших от чернобыльской трагедии территориях, восстановление земель и посевная кампания. Сегодня Президент начал свою традиционную поездку...
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