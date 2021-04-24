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Президент, общаясь с журналистами, анонсировал еще больше подробностей о госперевороте
24.04.2021 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Не только о дне завтрашнем пострадавших территорий, но и о дне сегодняшнем всей страны говорили в Наровлянском районе. Президент ответил на вопросы журналистов.
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Президент рассказал детали готовящегося госпереворота
Не обошли стороной и ошеломительную новость
Еще больше подробностей с видео- и аудиофрагментами фактов по этому делу обещают уже на будущей неделе. До сих пор не верится, что это все - о спокойной, миролюбивой Беларуси. Почему был именно такой радикальный план? Президент также объяснит и раскроет детали встречи в СИЗО. В октябре прошлого года, напомним, Александр Лукашенко взывал к разуму членов так называемого координационного совета.
Президент ответил на вопросы журналистов
Еще одно решение Президента, точнее его анонс, вызвало резонансные отклики и домыслы. Неделю назад Александр Лукашенко сообщил: он планирует подписать декрет. И опять активизировались диванные политологи, мол, конечно, речь о продаже суверенитета. О чем же еще? Никакой фантазии. Александр Лукашенко приоткрывает завесу тайны своего решения.
Президент заверил: ситуация под контролем, но рисковать тем, что сделано за долгие непростые годы становления Беларуси суверенной, непозволительно. Отсюда и такие непростые решения.
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Не только о дне завтрашнем пострадавших территорий, но и о дне сегодняшнем всей страны говорили в Наровлянском районе. Президент ответил на вопросы...
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