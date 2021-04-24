Президент, общаясь с журналистами, анонсировал еще больше подробностей о госперевороте

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Не только о дне завтрашнем пострадавших территорий, но и о дне сегодняшнем всей страны говорили в Наровлянском районе. Президент ответил на вопросы журналистов.

А. Лукашенко рассказал об основной теме переговоров с В. Путиным









Приковали внимание всего медиасообщества недавние переговоры в Москве. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина , прямо говоря, наделала много шума и породила не меньше домыслов. Одна из самых абсурдных фантазий: мол, наш Президент летит, чтобы сдать Беларусь России. Союзная повестка была ожидаемо главной, расскажет подробности Президент. А вот ставить под угрозу наш суверенитет - это уже слишком! Что осталось за кадром общения лидеров? Наш Президент озвучил детали.



Президент рассказал детали готовящегося госпереворота







Не обошли стороной и ошеломительную новость о попытке госпереворота в Беларуси , покушения на Президента и его семью. Диванные эксперты, ожидаемо, начинают уводить эту историю в сторону, мол, какие из задержанных заговорщики - они и мухи не обидят. Дело с каждым днем обрастает новыми подробностями и комментариями. Александр Лукашенко некоторыми ужасающими планами «великих революционеров» поделился с журналистами. Факты, о которых знают только спецслужбы.



Еще больше подробностей с видео- и аудиофрагментами фактов по этому делу обещают уже на будущей неделе. До сих пор не верится, что это все - о спокойной, миролюбивой Беларуси. Почему был именно такой радикальный план? Президент также объяснит и раскроет детали встречи в СИЗО. В октябре прошлого года, напомним, Александр Лукашенко взывал к разуму членов так называемого координационного совета.



Президент ответил на вопросы журналистов



Еще одно решение Президента, точнее его анонс, вызвало резонансные отклики и домыслы. Неделю назад Александр Лукашенко сообщил: он планирует подписать декрет. И опять активизировались диванные политологи, мол, конечно, речь о продаже суверенитета. О чем же еще? Никакой фантазии. Александр Лукашенко приоткрывает завесу тайны своего решения.









Президент заверил: ситуация под контролем, но рисковать тем, что сделано за долгие непростые годы становления Беларуси суверенной, непозволительно. Отсюда и такие непростые решения.





