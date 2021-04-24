Президент о развитии чернобыльских территорий: Надо четко понимать, где будут жить люди

Источник материала: БT

В эти дни Беларусь вспоминает чернобыльскую трагедию, которая произошла 35 лет назад. Последствия затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадали Украина, Россия и особенно Беларусь. Наша страна оказалась с трагедией один на один. В 90-х на эти земли и людей предлагали махнуть рукой, превратив огромный кусок страны в безлюдные пустоши, но наш Президент был категоричен: это наша земля, и мы ее возродим.

Огромные средства государство выделяло и продолжает выделять на реабилитацию пострадавших территорий. И, самое главное, на адресную помощь людям. Сегодня, в преддверии годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие регионы по традиции посещает Президент.



Рабочий день Александра Лукашенко прошел на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. Это земли Хойникского, Наровлянского и Брагинского районов. Речь шла о перспективах . Сегодня здесь выращивают чистую продукцию, меняется облик городов и деревень. Здесь, на своей земле, живут и работают люди. И нужно впредь создать для них все условия. К лету для этих территорий разработают новую программу по аналогии с той, которую приняли для юго-востока Могилевской области. Кстати, пару лет назад Александр Лукашенко отдельным указом открыл Полесский радиационный заповедник для туристов. Там организовано несколько маршрутов для ознакомления с белорусской зоной отчуждения. Все подробности у Илоны Красутской.



Завораживающая красота белорусского Полесья. Глядя на эти кадры, разве скажешь, что 35 лет назад земли получили метку чернобыльской беды? Опасные изотопы поразили почти четверть территории страны. 140 тысячам человек пришлось навсегда сменить адреса. В то, что белорусы справятся, многие тогда не верили. В 90-е наш Президент принимает твердое решение - пострадавшие земли восстановить! Тогда и стартовали масштабные программы по возрождению.









Чтобы вернуть жизнь пострадавшим землям, сделано многое. Главное, что спустя десятилетия речь идет уже не о реабилитации территорий, а об их развитии. Красивейшее белорусское Полесье сегодня - рай для агротуризма, а плодородные почвы юга страны позволяют выращивать то, о чем на севере только мечтают.



Самый южный райцентр Гомельского региона, Наровля - это всего в 80 км от Чернобыльской АЭС. Сейчас здесь живут чуть более 8 тысяч человек. Первое, что бросается в глаза, - аккуратные фасады зданий, новые многоэтажки, больница и школы, их здесь три. Значит, есть, кого учить.



Хотя Наровля относится к территориям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, как видим и слышим от местных жителей, перспективы есть. Здесь демографический бум. Женщины не боятся рожать, а многодетные семьи остаются и строят квартиры. С одной стороны продолжают жить люди, а с другой расположен радиационный заповедник.



А. Лукашенко посетил Полесский радиационно-экологический заповедник



В рабочем графике Александра Лукашенко именно в это время ежегодно поездки в регионы, которые, так или иначе, затронули последствия аварии. Почти все районы Гомельщины подверглись загрязнению радионуклидами. Приехать сюда лично для Президента даже не просто традиция , а искреннее и небезразличное отношение к этим землям. Вот и в этот раз сразу по прилету Александр Лукашенко первым делом поинтересовался, как здесь идут дела и что говорят люди.



Ухоженные тропы и дикая природа. А на специальных маршрутах здесь можно встретить туристов. Хотя еще 30 лет назад существование здесь хоть какой-нибудь жизни казалось немыслимым. Да, никто не умаляет достижений. Но в развитии этих территории, речь о Наровлянском, Брагинском и Хойникском районах, словно уперлись в потолок. Сами люди подтверждают своим примером: здесь можно жить и работать.



Туризм в зоне отчуждения



Заповедник разделен на две зоны: экспериментальную и заповедную. В 1988 году, когда он создавался, никто не мог предугадать, удастся ли сдержать радиацию и дать этим местам новую жизнь. Это был нелегкий путь, который сотрудникам заповедника приходилось преодолевать впервые, - подобного опыта в мире просто не было. А сегодня здесь даже организуют туристические поездки, разводят племенных лошадей и добывают мед.









За последние 10 лет пчеловодство в заповеднике сильно развилось. Сегодня здесь живут около 250 пчелиных семей, а начиналось все с пяти. Это тоже в свое время было президентским поручением. С каждым годом объемы все солидней. Так люди заняты, и зарплаты увеличились, а главное - это шанс вернуть земли к нормальной жизни.



Президент поддержал ремесленников



Жителей мегаполиса, конечно, поражают здешние красоты, а еще радушие и таланты местных жителей. Соломоплетение, резьба по дереву… Без преувеличения, у этих людей золотые руки. В эту красоту вкладывают столько души, а сколько времени. И будем говорить откровенно, не всегда получают материальное вознаграждение соразмерное всем затратам. Президент знает, как поддержать.



Восстановить коневодство на этих территориях тоже было идеей Президента. Полесский заповедник - единственное место в стране, где можно встретить лошадь Пржевальского, хотя с территории Беларуси она исчезла в 18 веке. В прошлом году продали более 70 голов, в этом уже 60. В основном берут для развития агроэкотуризма и для развития фермерских хозяйств. Цена на такого скакуна начинается от тысячи долларов.



В последние годы заповедник вызывает все больший интерес у туристов. С 2018 года здесь разрешили встречать организованные группы. Для гостей разработали несколько маршрутов с осмотром заброшенных деревень, "кладбища кораблей" на Припяти и питомника зубров. Экскурсии проходят по безопасным маршрутам. За время прогулки доза радиации в среднем не превышает ту, что мы получаем за два часа полета на самолете. Предлагают здесь и платную охоту.









Новая программа для Полесского заповедника



Эти территории стали мировой лабораторией изучения техногенных катастроф. За нашим опытом воскрешения трудных земель всегда ехали из России, Украины, Евросоюза, Японии. Государство продолжит активное развитие пострадавших территорий. Впрочем, побывав в Полесском заповеднике, можно сделать вывод: там, где по-хозяйски живут и работают люди, чернобыльская проблематика отступает.





