Лукашенко назвал три сценария его ликвидации

О трех сценариях покушения рассказал Александр Лукашенко на встрече с приближенными журналистами 24 апреля во время поездки в Наровлянский район. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что заговорщики сначала намеревались ликвидировать его на параде 9 мая. Потом изменили свое решение и думали напасть на кортеж, закупив перед этим гранатометы.

По третьему сценарию, вооруженные мятежники должны были атаковать загородную резиденцию Лукашенко. На уничтожение резиденции было выделено 10 млн долларов, а на снайпера – один миллион.

«Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел этот фильм (расследование «Манкурты» на телеканале ОНТ), они уши прижали: “Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву”. Мы контролировали их каждый шаг», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам Лукашенко, в рядах заговорщиков был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала. «Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», - похвалил предателя Лукашенко.

Александр Лукашенко высказался о задержанном политологе и литературоведе Александре Федуте и назвал его предателем.

«Я же знаю Федуту: предатель. Он же был в штабе нынешнего президента. Его же Вячеслав Францевич (Кебич. - Прим.) подкинул мне в штаб, чтобы знать, что у меня делается. А какой у меня штаб? Всего пять человек было. И он, сидя возле меня, информировал команду Кебича. Ну вот такой он человек, - сказал Лукашенко. - Конечно, мне смешно: Федута революционер. Ему дай лишнюю копейку, он забудет про революции. Конечно, он не совершал бы террористические акты, не убивал бы президента, его детей и так далее. Но давайте отдадим должное: он не дурак, и они его задействовали. И он такой, наверное, не один, которых мы знаем и не знаем. Это информаторы. Через них, неглупых людей, собирали информацию, анализировали ее и предлагали варианты».

О "горячей гражданской войне"

Он заявил также, что в планах мятежников была блокировка с помощью армии Минска вместе с силами ОМОНа, внутренних войск, МВД и КГБ.

«Если бы получилось столкнуть их, то началась бы самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна», - сказал он.

В списке чиновников, которых планировала интернировать новая власть, свыше 30 человек, заявил Лукашенко: «Вот их политика. Не дай бог, пришли бы к власти. Их нельзя близко к власти подпускать. Плохо, что произошло в прошлом году, но без этого мы бы их не вычислили и не знали. А так мы теперь видим, кто есть кто, и можем спокойно работать».

«Это еще цветочки», - сказал Лукашенко, анонсируя новые подробности.

О Декрете по передаче власти

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни Декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет Безопасности будет наделен полномочиями. Надо водить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет Безопасности должен принимать решение, - рассказал Александр Лукашенко. - Поэтому я говорил, что подпишу этот Декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг».



Лукашенко считает, что такая необходимость вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя.

«Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот Декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета Безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее - вот гражданские и военные в Совете Безопасности решат», - подчеркнул он.

Напомним, несколько дней назад Лукашенко заявил, что намерен принять одно из принципиальных решений за четверть века.

Дело о госперевороте

12 апреля стало известно, что Александр Федута перестал выходить на связь . Заявление о его пропаже поступило в московскую полицию. На следующий день КГБ подтвердил задержание Федуты. Стало известно, что его, юриста Юрия Зенковича и главу партии БНФ Григория Костусева задержали по одному уголовному делу.

17 апреля ОНТ показало сюжет , где говорится, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Сам Лукашенко рассказал, что в Гомельской области был подготовлен погреб, куда враги планировали посадить его детей.

Глава КГБ Иван Тертель заявил , что его ведомство завершило «многоступенчатую спецоперацию», которая пресекла деятельность «организованной группы террористический направленности».