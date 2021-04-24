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Лукашенко назвал три сценария его ликвидации

25.04.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О трех сценариях покушения рассказал Александр Лукашенко на встрече с приближенными журналистами 24 апреля во время поездки в Наровлянский район. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что заговорщики сначала намеревались ликвидировать его на параде 9 мая. Потом изменили свое решение и думали напасть на кортеж, закупив перед этим гранатометы.

По третьему сценарию, вооруженные мятежники должны были атаковать загородную резиденцию Лукашенко. На уничтожение резиденции было выделено 10 млн долларов, а на снайпера – один миллион.

«Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел этот фильм (расследование «Манкурты» на телеканале ОНТ), они уши прижали: “Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву”. Мы контролировали их каждый шаг», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам Лукашенко, в рядах заговорщиков был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала. «Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», - похвалил предателя Лукашенко.

Александр Лукашенко высказался о задержанном политологе и литературоведе Александре Федуте и назвал его предателем.

«Я же знаю Федуту: предатель. Он же был в штабе нынешнего президента. Его же Вячеслав Францевич (Кебич. - Прим.) подкинул мне в штаб, чтобы знать, что у меня делается. А какой у меня штаб? Всего пять человек было. И он, сидя возле меня, информировал команду Кебича. Ну вот такой он человек, - сказал Лукашенко. - Конечно, мне смешно: Федута революционер. Ему дай лишнюю копейку, он забудет про революции. Конечно, он не совершал бы террористические акты, не убивал бы президента, его детей и так далее. Но давайте отдадим должное: он не дурак, и они его задействовали. И он такой, наверное, не один, которых мы знаем и не знаем. Это информаторы. Через них, неглупых людей, собирали информацию, анализировали ее и предлагали варианты».

О "горячей гражданской войне"

Он заявил также, что в планах мятежников была блокировка с помощью армии Минска вместе с силами ОМОНа, внутренних войск, МВД и КГБ.

«Если бы получилось столкнуть их, то началась бы самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна», - сказал он.

В списке чиновников, которых планировала интернировать новая власть, свыше 30 человек, заявил Лукашенко: «Вот их политика. Не дай бог, пришли бы к власти. Их нельзя близко к власти подпускать. Плохо, что произошло в прошлом году, но без этого мы бы их не вычислили и не знали. А так мы теперь видим, кто есть кто, и можем спокойно работать».

«Это еще цветочки», - сказал Лукашенко, анонсируя новые подробности.

О Декрете по передаче власти

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни Декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет Безопасности будет наделен полномочиями. Надо водить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет Безопасности должен принимать решение, - рассказал Александр Лукашенко. - Поэтому я говорил, что подпишу этот Декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг».

Лукашенко считает, что такая необходимость вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя.

«Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот Декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета Безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее - вот гражданские и военные в Совете Безопасности решат», - подчеркнул он.

Напомним, несколько дней назад Лукашенко заявил, что намерен принять одно из принципиальных решений за четверть века.

Дело о госперевороте

12 апреля стало известно, что Александр Федута перестал выходить на связь. Заявление о его пропаже поступило в московскую полицию. На следующий день КГБ подтвердил задержание Федуты. Стало известно, что его, юриста Юрия Зенковича и главу партии БНФ Григория Костусева задержали по одному уголовному делу.

17 апреля ОНТ показало сюжет, где говорится, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Сам Лукашенко рассказал, что в Гомельской области был подготовлен погреб, куда враги планировали посадить его детей.

Глава КГБ Иван Тертель заявил, что его ведомство завершило «многоступенчатую спецоперацию», которая пресекла деятельность «организованной группы террористический направленности». 

Политолог Валерий Карбалевич нашел в сообщениях КГБ, ОНТ и Александра Лукашенко сразу несколько противоречий.

 
Теги: Минск
 
 
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О трех сценариях покушения рассказал Александр Лукашенко на встрече с приближенными журналистами 24 апреля во время поездки в Наровлянский район.
 
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