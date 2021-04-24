Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 апр – Sputnik. Организаторы и участники собирались получить политические дивиденды. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал Александр Барсуков.

Как следует проводить 26 апреля?

По словам помощника президента Беларуси по Минску, в день памяти жертв Чернобыльской катастрофы необходимо прийти к храму.

"В этот день надо собраться возле памятника, у каплицы. С уважением вспомнить погибших, пожелать здоровья тем, кто болен, пообщаться с друзьями, положить цветы и разойтись. Это не тот случай, чтобы хайповать на этом. Это не красиво, ни в какие рамки не вмещается уже", – сказал Барсуков.

В прошлом ликвидатор, Александр Барсуков застал аварию в должности сержанта патрульно-постовой службы Гомельского облисполкома. Сам он родом из Ветки и потому решил лично в этом году изучить, кто занимается организацией памятных мероприятий в столице Беларуси.

"Я посмотрел на этих людей, кто заявился. Взял фамилии – может они в Чернобыле были, может с кем-то где-то пересекался. Ни один даже близко там не был. Так какое вы имеете моральное право заявляться, и "мы хотим провести мероприятие"? Вы что, какое-то отношение к этому имеете? Это для того, чтобы хоть какие-то дивиденды заработать (без разницы на чем) политические. Там никто о чернобыльцах не беспокоится. Кто беспокоится, так это наш президент", – резюмировал Барсуков.

О визитах в ИВС на Окрестина

В разгар протестных акций, а также после массовых задержаний многие протестующие сообщали, что на допросы в изолятор временного содержания Барсуков приезжал лично.

"То, что посещал, точно. Я тогда был заместитель министра – начальником милиции общественной безопасности. Вы себе представляете, чтобы кто-то проводил допросы с пристрастием? Я туда приезжал, и обязательно кто-то был из моих подчиненных. И был такой фейк, что якобы я постучал по плечу одному товарищу. Потом якобы его чуть не избил, подхватили. Ну как вы себе это представляете? Заместитель министра, полная камера людей и ты начинаешь таким образом поступать. Это абсурд. Если кто работал (в правохранительной системе – ред.), он просто улыбнется", – рассказал Барсуков.

Позднее человек, распространявший слухи, был найден и извинился, но затем бежал за пределы страны, добавил экс-замминистра внутренних дел.

Барсуков также сообщил, что в поездках на Окрестина его сопровождали журналисты. И у него есть диск (с видеозаписью – ред), где видно, что он обошел все камеры и со всеми переговорил. Это задокументировано и он готов показать эти кадры.

О покушении на президента Беларуси

Также Александр Барсуков прокомментировал взаимосвязь фейковых новостей о пытках и допросах с пристрастием в ИВС на Окрестина с заговором против главы государства, который был раскрыт спецслужбами.

"Мы знаем, откуда ноги росли, сейчас это стало очевидным. Потом эти фейки прокручивали, что у нас там по 60 убитых в мешках вывозят. Прямо рекой кровь с Окрестина льется. Когда это все бурлило-кипело, через интернет надавили на людей, особенно на молодежь. И думали, вот-вот качнется власть – не получилось. И надо было как-то отвлечь внимание, деньги-то пошли. И что оставалось делать – идти на радикальные меры", – подчеркнул Барсуков.

По словам экс-замминистра внутренних дел, попытка ликвидации главы государства – беспрецедентный случай в Беларуси.

"Надо отдать должное президенту республики, что он не поменял график: идет обычная рабочая неделя, встречи проходят, мероприятия, в командировку летает. Другие уже бы страну закрыли на замок, занавес бы опустили и тут бы такое началось – мало бы никому не показалось", - сказал Барсуков.

Он предложить вспомнить Турцию, где произошло покушение на президента, "чем это закончилось? Вы видели, какие жесткие меры были приняты? Я отдаю дань уважение главе нашего государства. Все находится под контролем. И глава государства повел себя как настоящий мужчина", – отметил помощник.

"Знаю, где в Минске какая собака лает"

В минувшую субботу минчане откликнулись на просьбы властей и активно наводили порядок на улицах. Но уже после масштабной уборки вандалы успели испортить фасады зданий.

"Люди разные и начинают некоторые наносить скальные надписи, извините. Кто хоть что-то сделал своим трудом, никогда не испортит то, что сделано на благо. Это, как правило, несовершеннолетние и им платят деньги. Взрослый дядя дал 10 долларов и отчитайся. Я ж не зря это говорю. Таких людей не много, но я хотел бы их предупредить: шутки в сторону, никто шутить не будет речь идет не только об административной, но уголовной ответственности", – отметил инспектор по Минску.

Также Александр Барсуков рассказал, что ему лично поступали угрозы. И напомнил, что он 6 лет возглавлял столичное ГУВД.

"Я знаю, где какая собака лает. Знаю все болевые точки. Я в своем городе гуляю и никогда ничего не боялся. Если кто-то что-то хочет выяснить – мой адрес всем известен. Но из-за угла угрожать женам сотрудников, детям… Пускай хотя бы с одним (милиционером – ред) попытаются разобраться. На этом все и закончится. Милиционеры – это выходцы из народа. Это наши близкие – братья, сестры. Они выстояли, когда на них такой пресс был. Время придет и все станет на свои места", – заключил Барусуков.