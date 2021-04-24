Лукашенко рассказал о трех сценариях его устранения

Источник материала: БелаПАН

Минск, 24 апреля. В ходе сегодняшней поездки по чернобыльским районам Александр Лукашенко рассказал о трех сценариях, которые якобы были разработаны для его устранения.

По словам Лукашенко, которые приводит его пресс-служба, заговорщики изначально планировали совершить задуманное 9 мая, затем рассматривалось нападение на кортеж. Для этого были закуплены и привезены гранатометы, однако в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала, сказал он.

По третьему сценарию вооруженные люди якобы должны были напасть на загородную резиденцию Лукашенко. На уничтожение резиденции вместе с ним будто бы выделялось 10 млн долларов, на снайпера — 1 млн.

В числе заговорщиков, заявил Лукашенко, был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала. "Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию", — сказал Лукашенко.

По его словам, не сами заговорщики должны были совершить теракт или уничтожать представителей власти. "Я же знаю Федуту: предатель. Он же был в штабе нынешнего президента. Его же [премьер-министр] Вячеслав Францевич [Кебич] подкинул мне в штаб (на президентских выборах 1994 года. — БелаПАН.), чтобы знать, что у меня делается. А какой у меня штаб? Всего пять человек было. И он, сидя возле меня, информировал команду [соперника] Кебича. Ну вот такой он человек. Конечно, мне смешно: Федута революционер. Ему дай лишнюю копейку, он забудет про революции. Конечно, он не совершал бы террористические акты, не убивал бы президента, его детей и так далее. Но давайте отдадим должное: он не дурак, и они его задействовали. И он такой, наверное, не один, которых мы знаем и не знаем. Это информаторы. Через них, неглупых людей, собирали информацию, анализировали ее и предлагали варианты", — заявил Лукашенко. По его мнению, планировался такой же теракт, как в отношении президента Египта Анвара Садата в 1981 году.

Согласно утверждению Лукашенко, мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОНа, внутренних войск, МВД и КГБ, и если бы получилось столкнуть их, то началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна". У заговорщиков якобы также были планы отключить энергосистему столицы. Фактически это означает, что планировалась кибератака на страну, а подобную операцию можно осуществить лишь на государственном уровне, несколько хакеров с этим не справятся, сказал Лукашенко.

Он сообщил, что в ближайшее время будут опубликованы новые подробности дела. По словам Лукашенко, ранее было задержано несколько террористических групп, о некоторых сообщалось в СМИ, остальных "светить" не стали, но и они уже дают признательные показания. Все это, по его мнению, звенья одной цепи.

"Прежде чем вякать, пусть подумают о том, что мы же покажем, что они говорят. Мы все это видели. Я же в СИЗО (10 октября прошлого года. — БелаПАН.) им сказал, когда был. Взял документ зачитал, когда этот мерзавец Тихановский, супруг новоявленного "президента", рассказывает, как они младшего сына хотели в тюрьму посадить: вот придем к власти и посадим. Адвокат говорит: "Как? Он же несовершеннолетний". — "Фигня, найдем, за что посадить". Оттуда все началось. Мы же все это покажем людям. Поэтому эту тему не замусолишь", — сказал Лукашенко.

По его утверждению, в списке чиновников, которых планировала интернировать новая власть, более 30 человек. "Вот их политика. Не дай бог, пришли бы к власти. Их нельзя близко к власти подпускать. Плохо, что произошло в прошлом году, но без этого мы бы их не вычислили и не знали. А так мы теперь видим, кто есть кто, и можем спокойно работать", — заявил Лукашенко.

17 апреля он сообщил о задержании группы, которая будто бы планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США. "Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей", — сказал он во время подхода к пулу своих журналистов на субботнике.

"Мы их захватили в Москве, они побоялись [приехать в Минск]. Из США прилетели — агентура. Фамилия его — какой-то Зенкович (адвокат Юрий Зенкович. — БелаПАН.). Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот — Федута (политтехнолог, первый пресс-секретарь Лукашенко Александр Федута. — БелаПАН.). Потом стали шире смотреть: Костусев (председатель Партии БНФ. — БелаПАН.) появился там", — сказал Лукашенко.

Зенкович и Федута были задержаны в Москве, Костусев — в Шклове. Они обвиняются по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко рассказал о трех сценариях его устранения Минск, 24 апреля. В ходе сегодняшней поездки по чернобыльским районам Александр Лукашенко рассказал о трех сценариях, которые якобы были разработаны для его...

БелаПАН.