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Пашинян подает в отставку, чтобы снова выдвинуться в премьеры Армении

25.04.2021 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подает в отставку для проведения в стране внеочередных выборов в парламент, с таким заявлением он выступил в воскресенье по телевидению.

"Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку", - сказал глава правительства.

Он отметил, что с момента своей отставки он будет врио премьер-министра и продолжит в полном объеме исполнять обязанности главы правительства, которые предусмотрены законом и конституцией. Глава правительства отметил, что не собирается уходить из политики и будет выдвигаться на премьерский пост от правящей партии "Гражданский договор".

"Гражданский договор" примет участие во внеочередных парламентских выборах. Я выступлю кандидатом в премьер-министры", - сообщил Пашинян, добавив, что партия подчинится решению народа. В том случае, если на выборах "Гражданский договор" победит, то он снова займет кресло премьер-министра.

 

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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После отставки он станет врио премьер-министра страны и будет в полном объеме исполнять свои обязанности.
 
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