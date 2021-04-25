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Жириновский стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"
25.04.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.
"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича", - говорится в сообщении на сайте президентской пресс-службы.
Председатель Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский отмечает сегодня 75-летие.
Ранее Жириновский уже был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" – четвертой степени в 2006-м, третьей – в 2011-м, второй - пятью годами позднее. В списке наград лидера ЛДПР также ордена Александра Невского, Республики Ингушетия, медали и почетные грамоты. МВД России в свое время наградило Жириновского именным кортиком.
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Лидер ЛДПР за свою политическую карьеру был награжден различными медалями и орденами, а также почетным оружием от МВД.
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