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Жириновский стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

25.04.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича", - говорится в сообщении на сайте президентской пресс-службы.

Председатель Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский отмечает сегодня 75-летие.

Ранее Жириновский уже был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" – четвертой степени в 2006-м, третьей – в 2011-м, второй - пятью годами позднее. В списке наград лидера ЛДПР также ордена Александра Невского, Республики Ингушетия, медали и почетные грамоты. МВД России в свое время наградило Жириновского именным кортиком.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидер ЛДПР за свою политическую карьеру был награжден различными медалями и орденами, а также почетным оружием от МВД.
 
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