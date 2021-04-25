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Эксперты: анонсируемый декрет Лукашенко противоречит конституции

25.04.2021 12:11 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Первый президент намерен заблокировать демократические перемены в стране даже после окончания эпохи его правления. Но все его декреты могут быстро превратиться в бумаги, представляющие лишь архивный интерес.

Так считает политолог Александр Класковский, который высказал свою точку зрения на происходящее. 

«История с якобы подготовкой покушения, видимо, сильно впечатлила Лукашенко. 24 апреля он снова заявил, что скоро издаст эпохальный декрет, причем пояснил, что это делается на случай, если «президента застрелили», - отмечает эксперт.

Напомним, в субботу Лукашенко во время посещения Наровлянского района говорил журналистам о том, «что будет, если президента не будет». И рассказал, что собирается издать декрет, наделяющий Совет безопасности полномочиями президента в случае ЧП в стране.

Класковский отмечает, что «коллективный президент в виде Совета безопасности» не предусмотрен Конституцией Беларуси, согласно которой в подобной ситуации власть переходит к премьеру. И задается вопросом: «к чему пороть горячку с декретом», когда, по утверждению самого Лукашенко и его пропаганды, протесты подавлены, а население Беларуси его поддерживает?

По мнению эксперта, Лукашенко не ощущает, что его режим стабилен и устойчив: «Он снова и снова возвращается к очевидно впечатлившей его истории с «заговором», живописуя все новые детали».

«К слову, заявления о том, что заговорщики могли поднять армию, отключить электричество (только непонятно, как они в таком случае собирались вещать по захваченному ТВ и радио) могут произвести на граждан совсем не то впечатление, на которое рассчитаны. Цель страшилок - демонизировать политических противников, но по факту можно подумать, что власти и впрямь висят на волоске», - пишет эксперт.

Новые игроки могут начать свою игру

Класковский считает, что в Совбезе будут доминировать военные «с пророссийскими мозгами», и они в случае новых протестов могут позвать на выручку Кремль: «И степень его вмешательства может оказаться такой, что от белорусской независимости останутся рожки да ножки».

«Новые игроки, в том числе и казавшиеся абсолютно преданными старому вождю, могут начать свою игру. Лукашенко слишком подогнал систему под себя и сделал ее слишком анахроничной для того, чтобы у нее были большие шансы уцелеть после него (или даже при варианте полуухода, то есть передвижения на должность а-ля аятолла). В то же время угроза высадки псковских десантников в случае нового порыва белорусов к переменам при появлении окна возможностей - увы, реальна. И тем, кто настроен на перемены, эту опцию следует постоянно держать в уме», - говорит он.

Декрет - страховка от плохого премьера?

«Декрет мы, конечно, пока не видели, поэтому возможно, что на выходе будет очередной пшик, потому что в озвученном виде документ явно противоречит статье 89 конституции», - считает политолог Артем Шрайбман. Он обозначил две своих версии - с учетом нашего времени, когда «иногда не до статей и не до конституции».

«Первая – Лукашенко поверил в риск заговора с привлечением премьер-министра. В этом случае у декрета довольно узкая цель, та же, что и у систем ядерного сдерживания - а-ля «Периметр» - когда командование страны убили, ядерные ракеты сами вылетают куда надо. Это работает как страховка для самого командования страны - зачем их убивать, если тебе потом прилетит автоматически.

В такой логике декрет - страховка от плохого премьера. То есть если на второй пост в стране пробрался враг и устроил переворот или его завербовали враги, Совбез берет все в свои руки и большинством голосов сносит предателя даже несмотря на то, что он формально председатель. Приятно, наверное, эти заявления было слушать премьеру Головченко. Сразу понимаешь уровень доверия к тебе нанимателя.

Версия чуть хромает, потому что очень тупым будет тот премьер, который согласится возглавить заговор, не договорившись с силовиками заранее. А если договорится, то ему что Совбез, что ВНС, что Славянский базар - везде он сможет управлять процессом и страховка работать не будет.

Однако отметать полностью я эту версию не стану, мы можем недооценивать тот инфопузырь, в котором живут люди наверху. Может, Лукашенко и правда поверил в риск переворота и нашел единственный ответ на него в коллективизации управления в случае «если что».

Совбезу передадут и другие полномочия

Вторая версия сложнее. Поскольку этот декрет не сильно вписывается в сегодняшнюю конституцию, он может сейчас быть принят в «лайтовом» виде, как довесок к законам о чрезвычайном и военном положении, а уже полностью его задумку пропишут в новой конституции.

В таком случае декрет - только подготовительный этап к новой конфигурации режима, и нас таким образом приучают к мысли, что Совбез становится новым центром силы (одним из). Если верна эта версия, стоит ждать передачи и других полномочий в Совбез при обновлении конституции. И это путь к белорусскому изданию казахстанского сценария транзита.

Логичный следующий шаг тогда - разделение фигур президента и главы Совбеза, чтобы коллективное силовое политбюро во главе с, например, первым президентом страны, его сыном или просто надежным силовиком, сдерживало прыть второго президента, если тот решит разгуляться.

Все ближе к хунте

В любом из объяснений, это шаг в сторону, простите за тавтологию, усиления силовиков. Создается механизм «хунты в ожидании».

Шрайбман говорит, что , если генералы смогут договориться между собой и, как их предшественники из ГКЧП 30 лет назад, заявить, что президент плохо себя чувствует, лучшие врачи лечат его на даче, а по факту он просто заблокирован там, то они получают карт-бланш. Премьер становится их заложником в Совбезе, где у силовиков большинство голосов.

Поскольку все политические потрясения и смены эпох идут не по плану того, кто их пытается контролировать, с подписанием декрета мы станем на шаг ближе к возможной хунте. Причем эта хунта придет к власти в полном соответствии с законом.

 
 
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Первый президент намерен заблокировать демократические перемены в стране даже после окончания эпохи его правления. Но все его декреты могут быстро превратиться в...
 
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