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Эксперты: анонсируемый декрет Лукашенко противоречит конституции
25.04.2021 12:11 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Первый президент намерен заблокировать демократические перемены в стране даже после окончания эпохи его правления. Но все его декреты могут быстро превратиться в бумаги, представляющие лишь архивный интерес.
Так считает политолог Александр Класковский, который
«История с якобы
Напомним, в субботу Лукашенко во время посещения Наровлянского района
Класковский отмечает, что «коллективный президент в виде Совета безопасности» не предусмотрен Конституцией Беларуси, согласно которой в подобной ситуации власть переходит к премьеру. И задается вопросом: «к чему пороть горячку с декретом», когда, по утверждению самого Лукашенко и его пропаганды, протесты подавлены, а население Беларуси его поддерживает?
По мнению эксперта, Лукашенко не ощущает, что его режим стабилен и устойчив: «Он снова и снова возвращается к очевидно впечатлившей его истории с «заговором», живописуя все новые детали».
«К слову, заявления о том, что заговорщики могли поднять армию, отключить электричество (только непонятно, как они в таком случае собирались вещать по захваченному ТВ и радио) могут произвести на граждан совсем не то впечатление, на которое рассчитаны. Цель страшилок - демонизировать политических противников, но по факту можно подумать, что власти и впрямь висят на волоске», - пишет эксперт.
Новые игроки могут начать свою игру
Класковский считает, что в Совбезе будут доминировать военные «с пророссийскими мозгами», и они в случае новых протестов могут позвать на выручку Кремль: «И степень его вмешательства может оказаться такой, что от белорусской независимости останутся рожки да ножки».
«Новые игроки, в том числе и казавшиеся абсолютно преданными старому вождю, могут начать свою игру. Лукашенко слишком подогнал систему под себя и сделал ее слишком анахроничной для того, чтобы у нее были большие шансы уцелеть после него (или даже при варианте полуухода, то есть передвижения на должность а-ля аятолла). В то же время угроза высадки псковских десантников в случае нового порыва белорусов к переменам при появлении окна возможностей - увы, реальна. И тем, кто настроен на перемены, эту опцию следует постоянно держать в уме», - говорит он.
Декрет - страховка от плохого премьера?
«Декрет мы, конечно, пока не видели, поэтому возможно, что на выходе будет очередной пшик, потому что в озвученном виде документ явно противоречит статье 89 конституции», -
«Первая – Лукашенко поверил в риск заговора с привлечением премьер-министра. В этом случае у декрета довольно узкая цель, та же, что и у систем ядерного сдерживания - а-ля «Периметр» - когда командование страны убили, ядерные ракеты сами вылетают куда надо. Это работает как страховка для самого командования страны - зачем их убивать, если тебе потом прилетит автоматически.
В такой логике декрет - страховка от плохого премьера. То есть если на второй пост в стране пробрался враг и устроил переворот или его завербовали враги, Совбез берет все в свои руки и большинством голосов сносит предателя даже несмотря на то, что он формально председатель. Приятно, наверное, эти заявления было слушать премьеру Головченко. Сразу понимаешь уровень доверия к тебе нанимателя.
Версия чуть хромает, потому что очень тупым будет тот премьер, который согласится возглавить заговор, не договорившись с силовиками заранее. А если договорится, то ему что Совбез, что ВНС, что Славянский базар - везде он сможет управлять процессом и страховка работать не будет.
Однако отметать полностью я эту версию не стану, мы можем недооценивать тот инфопузырь, в котором живут люди наверху. Может, Лукашенко и правда поверил в риск переворота и нашел единственный ответ на него в коллективизации управления в случае «если что».
Совбезу передадут и другие полномочия
Вторая версия сложнее. Поскольку этот декрет не сильно вписывается в сегодняшнюю конституцию, он может сейчас быть принят в «лайтовом» виде, как довесок к законам о чрезвычайном и военном положении, а уже полностью его задумку пропишут в новой конституции.
В таком случае декрет - только подготовительный этап к новой конфигурации режима, и нас таким образом приучают к мысли, что Совбез становится новым центром силы (одним из). Если верна эта версия, стоит ждать передачи и других полномочий в Совбез при обновлении конституции. И это путь к белорусскому изданию казахстанского сценария транзита.
Логичный следующий шаг тогда - разделение фигур президента и главы Совбеза, чтобы коллективное силовое политбюро во главе с, например, первым президентом страны, его сыном или просто надежным силовиком, сдерживало прыть второго президента, если тот решит разгуляться.
Все ближе к хунте
В любом из объяснений, это шаг в сторону, простите за тавтологию, усиления силовиков. Создается механизм «хунты в ожидании».
Шрайбман говорит, что , если генералы смогут договориться между собой и, как их предшественники из ГКЧП 30 лет назад, заявить, что президент плохо себя чувствует, лучшие врачи лечат его на даче, а по факту он просто заблокирован там, то они получают карт-бланш. Премьер становится их заложником в Совбезе, где у силовиков большинство голосов.
Поскольку все политические потрясения и смены эпох идут не по плану того, кто их пытается контролировать, с подписанием декрета мы станем на шаг ближе к возможной хунте. Причем эта хунта придет к власти в полном соответствии с законом.
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Первый президент намерен заблокировать демократические перемены в стране даже после окончания эпохи его правления. Но все его декреты могут быстро превратиться в...
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