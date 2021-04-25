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Президент Чехии: нет доказательств присутствия "агентов РФ" во Врбетице

25.04.2021 14:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр – Sputnik. Президент Чехии Милош Земан заявил, что у контрразведки нет доказательств присутствия российских агентов на складе боеприпасов во Врбетице.

По его словам, причиной взрывов могло стать неосторожное обращение с боеприпасами. Вместе с тем Земан призвал дождаться окончания расследования, потому что в деле немало белых пятен.

"Я могу заявить, что в отчете информационной службы безопасности говорится об отсутствии каких-либо доказательств или свидетельств того, что эти два агента посещали район Врбетице", - сказал господин Земан в телеобращении, которое было сделано по чешским телеканалам Prima и CNN Prima NEWS.

Президент страны обратил внимание, что контрразведка Чехии даже в закрытой части докладов ничего не сообщала о неких "русских агентах".

Вместе с тем, по словам главы Чехии, прорабатывается несколько версий причин ЧП, и он полностью доверяет чешской полиции и Главной прокуратуре, которая курирует расследование.

Как отметил Земан, установлена связь некого болгарского торговца оружием со взрывами во Врбетице.

Из-за чего разгорелся скандал

17 апреля чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан России - Александра Петрова и Руслана Боширова. На сайте полиции были опубликованы фотографии разыскиваемых, которых ранее в Великобритании назвали виновными в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Власти обвинили дипломатов в работе на российские спецслужбы и причастности к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Москва в ответ на это выслала из посольства Чехии в Москве 20 сотрудников, объявив их персонами нон грата.

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Теги: Минск
 
 
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В 2014 году на складе в деревне Врбетице произошли взрывы боеприпасов. Спустя семь лет власти Чехии обвинили в причастности к ЧП сотрудников ГРУ России.
 
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