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МИД РФ: предложение Байдена о встрече с Путиным принято позитивно и изучается

25.04.2021 17:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр - Sputnik. Москва позитивно восприняла предложение американского президента Джо Байдена провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным, оно в настоящее время изучается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Байден, общаясь с Путиным по телефону, предложил ему встретиться в третьей стране. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что глава Белого дома предлагал провести личную встречу в ближайшие недели.

"По поручению президента России Владимира Путина я упомянул о том, что касается предложения президента США Джо Байдена о проведении саммита. Оно было позитивно воспринято и сейчас изучается", – сказал Лавров в интервью на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, действительно ли начался диалог с США на рабочем уровне по поводу личной встречи лидеров стран.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, понятно ли, когда может состояться встреча президентов, сказал, что уже есть несколько конкретных дат, встреча может состояться в июне.

Однако помощник президента отказался уточнить, о каких именно датах может идти речь. "Ну я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь", – заявил он.

Ушаков подтвердил, что по дипломатической линии от американской стороны есть сигналы о реальном желании провести личную встречу президентов России и США. При этом он отметил, что решение будут принимать в зависимости от многих факторов.

Неоднозначный контекст

США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.

Ранее в речи, посвященной России, Джо Байден выразил озабоченность действиями вокруг Украины и заявил, что пришло время деэскалации.

 
Теги: Минск
 
 
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне, заявил помощник российского лидера.
 
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