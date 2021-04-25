Захарова: Россия внесла США в список недружественных государств

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" заявила, что в списке недружественных России государств фигурируют США.

Захарова напомнила, что накануне был опубликован указ президента России, содержащий список стран, которым запрещено нанимать россиян для работы в диппредставительстве.

Сейчас готовится соответствующее распоряжение правительства РФ.

"Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США. Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США", – сказала Мария Захарова.

Она отметила, что указ является ответной мерой на агрессивное поведение Запада. По ее словам, список недружественных стран сейчас в разработке.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия придерживается абсолютно миролюбивой внешней политики. Тем не менее враждебные действия иностранных государств никогда не останутся без ответа, отметила Захарова.

"Это ответ, это защита нашей страны от враждебных недружественных акций со стороны тех, кому мы не даем покоя, тех, кто по-разному: через политику сдерживания, через попытки изоляции – так или иначе пытается остановить наше развитие", – сказала она.

Американский след

15 апреля США объявили о введении новых антироссийских санкций. Под ограничения попали 32 физических лиц и организаций. Также рестрикции США против Москвы направлены и в отношении российского суверенного долга.

США обвиняют Россию в использовании ряда уязвимостей для атак в киберпространстве, а также якобы во вмешательстве РФ в выборы в США 2020 года.

Тогда якобы были атакованы американские правительственные учреждения, что было расценено, как попытка получить разведкой информацию. Позже выяснилось, что хакерам не удалось получить доступ к важной информации.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что президент РФ Владимир Путин "заплатит" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в Соединенных Штатах.

Россия опровергает обвинения в попытках вмешательства в избирательный процесс в иностранных государствах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, их можно назвать "абсолютно голословными".

23 апреля Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия других стран.