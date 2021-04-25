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Встреча Президента Беларуси с народным депутатом Верховной рады Украины

25.04.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Какой политический ветер дует с юга? Обратимся к соседней Украине. Поводом пройтись по двусторонней повестке стала встреча нашего Президента с народным депутатом Верховной рады Евгением Шевченко. К сожалению, в последнее время хватает недопонимания между Минском и Киевом. И дружеской риторику официального Киева в 2020-м вряд ли назовешь.

При этом позиция Беларуси неизменна. Как бы ни складывалась ситуация в регионе, и кто бы ни приходил во властную верхушку Украины, от Александра Лукашенко коллегам всегда рефреном звучала только одна фраза - "Давайте жить дружно, по-соседски!". 

Ведь спокойное развитие отношений, и прежде всего экономических, важно и для белорусов, и для украинцев. Претензии, взаимные ограничения и барьеры уж точно не помогут торговле (видео). 

 
 
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Какой политический ветер дует с юга? Обратимся к соседней Украине. Поводом пройтись по двусторонней повестке стала встреча нашего Президента с народным депутатом...
 
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