Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Встреча Президента Беларуси с народным депутатом Верховной рады Украины Какой политический ветер дует с юга? Обратимся к соседней Украине. Поводом пройтись по двусторонней повестке стала встреча нашего Президента с народным депутатом...

Какой политический ветер дует с юга? Обратимся к соседней Украине. Поводом пройтись по двусторонней повестке стала встреча нашего Президента с народным депутатом Верховной рады Евгением Шевченко. К сожалению, в последнее время хватает недопонимания между Минском и Киевом. И дружеской риторику официального Киева в 2020-м вряд ли назовешь.При этом позиция Беларуси неизменна. Как бы ни складывалась ситуация в регионе, и кто бы ни приходил во властную верхушку Украины, от Александра Лукашенко коллегам всегда рефреном звучала только одна фраза - "Давайте жить дружно, по-соседски!".Ведь спокойное развитие отношений, и прежде всего экономических, важно и для белорусов, и для украинцев. Претензии, взаимные ограничения и барьеры уж точно не помогут торговле